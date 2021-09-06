«Винную дорогу» и IT-платформу «Мой Севастополь» презентуют на федеральном уровне

Проекты этно-гастрономического туризма презентует делегация из Севастополя на 27-й Международной туристической выставке ОТДЫХ Leisure, которая состоится с 6 по 9 сентября в Москве. Представители туристической отрасли нашего города на федеральном уровне представят уникальный проект «Винная дорога», презентуют туры выходного дня и IT-платформу «Мой Севастополь». Сайт для путешественников по адресу sevastravel.ru начал работать недавно. Платформа позволяет туристам самостоятельно планировать отпуск в нашем городе: строить маршруты, находить нужные аудиогиды, регистрироваться на событийные праздники и получать информацию из афиш.

ЛАРИСА ОСТАПЕНКО, начальник Управления туризма Правительства Севастополя: «В этом году они уже были апробированы и дали положительные результаты. Причём настолько, что мы не ожидали такой взрывной эффект. Индустрия именно этно-гастрономического туризма развивается очень активно на территории всей России. И Севастополь себя проявил в данном отношении очень хорошо. И даже сейчас у нас на территории города проходит блог-тур, где многие блогеры России поражаются нашему энто-гастрономическому туризму: насколько хорошо и на каком высоком уровне развит у нас данный вид туризма».

Кроме того, севастопольская делегация расскажет о развитии туризма на особо охраняемых природных территориях, а также презентует возможности для активного отдыха на новогодних праздниках. Ведь основная цель в развитии туристической отрасли – достижение круглогодичного туризма в городе-герое.