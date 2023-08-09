Описание приготовления:

Вино при брожении может убежать, поэтому поставьте ведро в таз. Если перед процеживанием наверху будет жмых, лучше всего его удалить. Для большей прозрачности рекомендую процедить несколько раз. Вино из вишни получается насыщенное и очень ароматное.

Основной ингредиент: Вишня / Ягоды Блюдо: Напитки / Алкогольные / Домашнее вино

Состав / Ингредиенты:

Вишня 1 Килограмм

Вода 1 Литр

Сахар 470 Грамм

Дрожжи живые 66 Грамм

Количество порций 10

Калорийность

96 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

23 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Вино из вишни на дрожжах»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления вина из вишни на дрожжах. Ягоды переберите, хорошо промойте в холодной воде и дайте ей полностью стечь.

Выложите вишню в посуду с широким горлышком, например, в ведро, и разомните ягоды руками.

Раскрошите в вишню живые дрожжи, размешайте до полного растворения дрожжей.

Всыпьте сахар и хорошо перемешайте.

Влейте в массу теплую воду и перемешайте. После этого накройте ведро пленкой и уберите в темное место при комнатной температуре на три дня, ежедневно перемешивая.

Через трое суток все должно осесть на дно. Очень аккуратно процедите жидкость без гущи и осадка через сито, проложенное несколькими слоями марли. Разлейте по бутылкам, закройте и уберите в темное, прохладное место на два месяца для выстаивания. Но можно употреблять сразу после охлаждения.

Приятного употребления!