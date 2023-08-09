Описание приготовления:
Вино при брожении может убежать, поэтому поставьте ведро в таз. Если перед процеживанием наверху будет жмых, лучше всего его удалить. Для большей прозрачности рекомендую процедить несколько раз. Вино из вишни получается насыщенное и очень ароматное.
Основной ингредиент: Вишня / Ягоды Блюдо: Напитки / Алкогольные / Домашнее вино
Состав / Ингредиенты:
- Вишня 1 Килограмм
- Вода 1 Литр
- Сахар 470 Грамм
- Дрожжи живые 66 Грамм
Количество порций 10
Калорийность
96 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
23 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Вино из вишни на дрожжах»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления вина из вишни на дрожжах. Ягоды переберите, хорошо промойте в холодной воде и дайте ей полностью стечь.
Выложите вишню в посуду с широким горлышком, например, в ведро, и разомните ягоды руками.
Раскрошите в вишню живые дрожжи, размешайте до полного растворения дрожжей.
Всыпьте сахар и хорошо перемешайте.
Влейте в массу теплую воду и перемешайте. После этого накройте ведро пленкой и уберите в темное место при комнатной температуре на три дня, ежедневно перемешивая.
Через трое суток все должно осесть на дно. Очень аккуратно процедите жидкость без гущи и осадка через сито, проложенное несколькими слоями марли. Разлейте по бутылкам, закройте и уберите в темное, прохладное место на два месяца для выстаивания. Но можно употреблять сразу после охлаждения.
Приятного употребления!