Вино из вишни на дрожжах

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Описание приготовления:

Вино при брожении может убежать, поэтому поставьте ведро в таз. Если перед процеживанием наверху будет жмых, лучше всего его удалить. Для большей прозрачности рекомендую процедить несколько раз. Вино из вишни получается насыщенное и очень ароматное.
Основной ингредиент: Вишня / Ягоды Блюдо: Напитки / Алкогольные / Домашнее вино

Состав / Ингредиенты:

  • Вишня 1 Килограмм
  • Вода 1 Литр
  • Сахар 470 Грамм
  • Дрожжи живые 66 Грамм

Количество порций 10

Калорийность

96 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

23 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Вино из вишни на дрожжах»

Вино из вишни на дрожжах

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления вина из вишни на дрожжах. Ягоды переберите, хорошо промойте в холодной воде и дайте ей полностью стечь.

Вино из вишни на дрожжах

Выложите вишню в посуду с широким горлышком, например, в ведро, и разомните ягоды руками.

Вино из вишни на дрожжах

Раскрошите в вишню живые дрожжи, размешайте до полного растворения дрожжей.

Вино из вишни на дрожжах

Всыпьте сахар и хорошо перемешайте.

Вино из вишни на дрожжах

Влейте в массу теплую воду и перемешайте. После этого накройте ведро пленкой и уберите в темное место при комнатной температуре на три дня, ежедневно перемешивая.

Вино из вишни на дрожжах

Через трое суток все должно осесть на дно. Очень аккуратно процедите жидкость без гущи и осадка через сито, проложенное несколькими слоями марли. Разлейте по бутылкам, закройте и уберите в темное, прохладное место на два месяца для выстаивания. Но можно употреблять сразу после охлаждения.

Вино из вишни на дрожжах

Приятного употребления!

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