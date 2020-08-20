Виноградники Севастополя защищают от диких кабанов электричеством

Фото: ForPost

Защиту виноградников агрофирмы «Золотая балка» усилили проволочной изгородью под электрическим током – об этом предупреждают установленные таблички. Этот факт заметили люди, которые живут рядом с зелёными насаждениями, пишет новостной портал ForPost.

Местных жителей встревожило это новшество. Анонимный автор, который разместил в социальных сетях фото изгороди, высказал подозрение, что для руководства компании виноград «дороже человеческой жизни» и предложил усилить защиту противопехотными минами.

Его поддержали и другие комментаторы, которые, тем не менее, предположили, что ограда может выполнять отпугивающую функцию и не быть на самом деле подключенной к электричеству.

В «Золотой балке» такое подозрение опровергли: ток на самом деле пропущен по ограждению. Однако это нужно не для того, чтобы отпугивать людей и домашних животных, а для защиты от диких кабанов. Такая изгородь называется электропастух. Как пояснили в винодельческом хозяйстве, звери наносят значительный урон предприятию – из-за кабанов не досчитываются до 50% урожая.

Представители предприятия подчеркнули, что ограда не несет угрозу жизни и здоровью горожан, их домашних животных и даже главных виновников – диких кабанов. Электропастух кратковременно подает импульсы напряжения по ограде. К проволоке подключают заземленный генератор, который создает импульсы продолжительностью 0,6 секунды. Перерыв составляет 0,8 секунды. За это время животное, получив неприятный удар током, успевает отойти от изгороди и избежать повторного удара.