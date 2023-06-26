Пышная горсть винограда может послужить идеальным дополнением к летнему десерту, который будет готов меньше чем через полчаса. Рецепта проще не найти! Ведь виноградный пирог на сковороде способен приготовить даже подросток. Вкусно и быстро!

Главная изюминка такого лакомства — карамелизированный виноград. Он и превращает обычный пирог в необыкновенную вкуснотищу. Потому такой десерт не стыдно подать даже самым важным гостям по случаю праздника. Домашнее лакомство с виноградом несомненно станет королем сладкого стола.

Как подать виноградный пирог на сковороде

Важный нюанс. Чтобы аккуратно достать пирог со сковороды, вам необходимо взять обычную тарелку. Приложите ее сверху. Затем переверните сковороду с готовым десертом и присыпьте его сахарной пудрой по желанию.

Ингредиенты

Виноград белый250 г Сливочное масло20 г Сахар75 г Пшеничная мука160 г Ванильный сахар8 г Разрыхлитель10 г Сметана2 ст. л. Молоко60 мл Подсолнечное масло60 мл Яйцо1 шт. Соль0,25 ч. л.

Приготовление

В глубокую емкость всыпаем 50 г сахара. Вбиваем 1 яйцо. Добавляем соль и ванильный сахар. Хорошенько взбиваем всё при помощи венчика. Вливаем подсолнечное масло. Добавляем сметану жирностью 20 %. Тщательно перемешиваем.Вливаем к яично-сметанной смеси молоко. Снова всё перемешиваем. Добавляем просеянную пшеничную муку и разрыхлитель. Перемешиваем все ингредиенты венчиком или миксером до однородной массы, по консистенции напоминающую густую сметану. Промываем виноград. Хорошенько его обсушиваем. На сковороде растапливаем сливочное масло. Добавляем 1 ст. л. сахара с горкой. Тщательно перемешиваем до полного его растворения. Затем выкладываем виноград. Всё перемешиваем в течение 2 минут и выключаем нагрев.Выливаем на виноград тесто, равномерно его распределяя. Накрываем сковороду крышкой. Готовим на умеренном огне в течение 15 минут. Затем переворачиваем пирог на другую сторону. Готовим его под крышкой еще 5 минут.

Перед тем как переворачивать пирог на другую сторону, проверьте его готовность зубочисткой. Она вышла сухой? Если ответ утвердительный, значит, виноградный десерт можно переворачивать. Очень нежное лакомство, имеющее приятную кислинку, покорит вас своим вкусом. Расскажите в комментариях, пробовали ли вы ранее готовить пироги на сковороде.