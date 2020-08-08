Виноваты родители? Из-за кого гибнут дети

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 31. АиФ-Крым №31 29/07/2020

В конце июля в Строгановке Симферопольского района искали трёхлетнего мальчика. Никогда ещё в Крыму не разворачивались поиски с таким количеством людей. МЧС, полицейские, криминалисты, члены регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» — и добровольцы.

Никуда не ушёл

Пропавший в Крыму ребенок утонул Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю Ольга Постнова, для поисков ребенка были привлечены более 3 тыс. человек и 88 единиц спецтехники.

Прочёсывали окрестности села пешком и на конях, увеличив к субботе радиус поиска до 15 километров. Поднимали в небо квадрокоптеры, выкосили камыш — для уверенности, что этот участок тщательно осмотрен. Заглядывали в каждую балку, прошли цепочкой дважды ближайший лес.