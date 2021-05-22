Виноваты рыбаки? С начала года в Крыму нашли более 300 погибших дельфинов

С начала года у берегов Крыма обнаружили более 300 погибших дельфинов. Большинство из них попали в рыболовные сети. Почему так происходит, разбирался «АиФ-Крым».

Хвост пытались отрезать рыбаки

Виды дельфинов, обитающих у берегов Крыма. Инфографика С января по май центр спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море» учел уже 322 случая обнаружения мертвых дельфинов на побережье Крыма. Менее 10% дельфинов после гибели оказываются выброшенными на сушу, остальные 90% опускаются на дно моря. Особенно страдают дельфины-азовки: этот вид китообразных чаще всего заходит в расставленные рыболовные сети.

«Плавучесть зависит от степени упитанности и наличия в лёгких воздуха. Для того, чтобы тело наверняка утонуло и не всплыло в ходе разложения (а значит, не было затем найдено на берегу), некоторые рыбаки топят их с грузом или наносят проникающие ранения в брюшную полость», — объясняет директор центра Анастасия Коростелева.