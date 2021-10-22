Виновного в смертельном ДТП в Крыму приговорили к колонии

Жителя Симферополя приговорили к колонии строгого режима за ДТП, в результате которого погибла несовершеннолетняя девушка. Обвиняемого приговорили к 6,5 годам лишения свободы, передает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В результате ДТП в Крыму погибла 16-летняя девушка Районный суд Симферополя признал молодого человека виновным в нарушении ПДД и в краже. Так, по данным прокуратуры, в октябре 2020 года в одном из дворов крымской столицы злоумышленник сначала ограбил прохожего, а позже угнал автомобиль «ВАЗ». Не имея водительских прав, он поехал кататься по дороге Симферополь-Николаевка. Машина выехала за пределы трассы, опрокинулась, врезалась в дерево и загорелась. В результате ДТП погибла девушка 2003 года — пассажир автомобиля.

«Подсудимый с места совершения преступления скрылся, однако в дальнейшем был задержан работниками полиции», — проинформировали в прокуратуре.