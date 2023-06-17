Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить вишневое варенье с морковью. Для аромата также можно добавить палочку корицы, кардамон или гвоздику. Морковь можно порезать кружочками. Такое варенье отлично подойдет для блинчиков, сырников или сладких оладушек.

Основной ингредиент: Вишня / Ягоды

Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Вишня 500 Грамм

Сахар 375 Грамм

Морковь 250 Грамм

Лимонная кислота 1/4 Чайных ложки

Количество порций 6

Калорийность

163 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

40 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Вишневое варенье с морковью»

Подготовьте все ингредиенты.

Вишню помойте, удалите хвостики и косточки.

Засыпьте сахаром и оставьте на пару часов, чтобы она пустила сок.

Переложите вишню с сахаром в сотейник. Поставьте на маленький огонь и доведите до кипения.

Морковь очистите, натрите на терке для моркови по-корейски и добавьте в сотейник. Проварите 6-7 минут после закипания. Снимите с плиты и полностью остудите.

Повторите так еще 2-3 раза. В последний раз добавьте щепотку лимонной кислоты.

После переложите горячее варенье в чистую стерилизованную баночку и герметично закройте.

Вишневое варенье с морковью готово, приятного вам аппетита!