Вишневое варенье с морковью

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить вишневое варенье с морковью. Для аромата также можно добавить палочку корицы, кардамон или гвоздику. Морковь можно порезать кружочками. Такое варенье отлично подойдет для блинчиков, сырников или сладких оладушек.

Основной ингредиент: Вишня / Ягоды
Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

  • Вишня 500 Грамм
  • Сахар 375 Грамм
  • Морковь 250 Грамм
  • Лимонная кислота 1/4 Чайных ложки

Количество порций 6

Калорийность

163 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

40 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Вишневое варенье с морковью»

Вишневое варенье с морковью

Подготовьте все ингредиенты.

Вишневое варенье с морковью

Вишню помойте, удалите хвостики и косточки.

Вишневое варенье с морковью

Засыпьте сахаром и оставьте на пару часов, чтобы она пустила сок.

Вишневое варенье с морковью

Переложите вишню с сахаром в сотейник. Поставьте на маленький огонь и доведите до кипения.

Вишневое варенье с морковью

Морковь очистите, натрите на терке для моркови по-корейски и добавьте в сотейник. Проварите 6-7 минут после закипания. Снимите с плиты и полностью остудите.

Вишневое варенье с морковью

Повторите так еще 2-3 раза. В последний раз добавьте щепотку лимонной кислоты.

Вишневое варенье с морковью

После переложите горячее варенье в чистую стерилизованную баночку и герметично закройте.

Вишневое варенье с морковью

Вишневое варенье с морковью готово, приятного вам аппетита!

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