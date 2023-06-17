Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить вишневое варенье с морковью. Для аромата также можно добавить палочку корицы, кардамон или гвоздику. Морковь можно порезать кружочками. Такое варенье отлично подойдет для блинчиков, сырников или сладких оладушек.
Основной ингредиент: Вишня / Ягоды
Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Вишня 500 Грамм
- Сахар 375 Грамм
- Морковь 250 Грамм
- Лимонная кислота 1/4 Чайных ложки
Количество порций 6
Калорийность
163 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
40 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Вишневое варенье с морковью»
Подготовьте все ингредиенты.
Вишню помойте, удалите хвостики и косточки.
Засыпьте сахаром и оставьте на пару часов, чтобы она пустила сок.
Переложите вишню с сахаром в сотейник. Поставьте на маленький огонь и доведите до кипения.
Морковь очистите, натрите на терке для моркови по-корейски и добавьте в сотейник. Проварите 6-7 минут после закипания. Снимите с плиты и полностью остудите.
Повторите так еще 2-3 раза. В последний раз добавьте щепотку лимонной кислоты.
После переложите горячее варенье в чистую стерилизованную баночку и герметично закройте.
Вишневое варенье с морковью готово, приятного вам аппетита!