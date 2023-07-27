Рецепты Вишня в собственном соку: идеальный вариант на зиму По Admin - 27 июля, 2023 0 60 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Чтобы круглый год наслаждаться кисленькими вишнями, советуем не только заморозить их, но и приготовить в собственном соку. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Из вишен можно приготовить множество вкусных блюд, как из свежих, так и консервированных. Самый простой вариант – закрутить их в собственном соке и хранить в прохладном месте в течение зимы. Читайте также Бургер и не только: что можно приготовить из говяжьей котлеты Из консервированных вишен тоже получаются вкусные компоты к праздничному столу, а торт без них вообще не приготовить. Рецепт вишни в собственном соку Время: 8 часов Порции: 1 – 2 Ингредиенты: – 1 килограмм вишни; – 200 граммов сахара. Приготовление: Вишню переберите, удалите листики и плодоножки. Промойте вишню водой, откиньте на дуршлаг и дайте стечь излишней воде. С вишен нужно удалить косточки. Выделившийся сок при удалении косточек нужно влить в очищенные вишни. Очищенные вишни засыпьте сахаром, оставьте на 6-8 часов, чтобы они выделили сок. Вишню с соком доведите до кипения и варите на маленьком огне в течение 10 минут. В горячие простерилизованные банки насыпьте вишни с соком и закатайте крышками. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить запеченную кукурузу с маслом и специями. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Молочные батоны – вкус детства на вашем столеТакой в магазине не найдешь – рецепт вареной колбасыПроще не бывает – рецепт клубничного зефира в шоколадеНе испортит фигуру – готовим хумус из нутаРецепт: Торт «наполеон» праздничный — По-домашнему