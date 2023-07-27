Вишня в собственном соку: идеальный вариант на зиму

Чтобы круглый год наслаждаться кисленькими вишнями, советуем не только заморозить их, но и приготовить в собственном соку.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Из вишен можно приготовить множество вкусных блюд, как из свежих, так и консервированных. Самый простой вариант – закрутить их в собственном соке и хранить в прохладном месте в течение зимы.

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Из консервированных вишен тоже получаются вкусные компоты к праздничному столу, а торт без них вообще не приготовить.

Рецепт вишни в собственном соку

Время: 8 часов

8 часов Порции: 1 – 2

Ингредиенты:

– 1 килограмм вишни;

– 200 граммов сахара.

Приготовление:

Вишню переберите, удалите листики и плодоножки.

Промойте вишню водой, откиньте на дуршлаг и дайте стечь излишней воде.

С вишен нужно удалить косточки.

Выделившийся сок при удалении косточек нужно влить в очищенные вишни.

Очищенные вишни засыпьте сахаром, оставьте на 6-8 часов, чтобы они выделили сок.

Вишню с соком доведите до кипения и варите на маленьком огне в течение 10 минут.

В горячие простерилизованные банки насыпьте вишни с соком и закатайте крышками.

Приятного аппетита!

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