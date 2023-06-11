Описание приготовления:
Десерт получается очень пикантный и алкогольный. В зависимости от вашего вкуса и сладости ягод вино можно взять сухое, полусладкое или сладкое. Украсить десерт можно на свой вкус, добавив орехи, мяту.
Основной ингредиент: Вишня / Ягоды
Блюдо: Десерты
Состав / Ингредиенты:
- Вишня 200 Грамм
- Вино красное (полусладкое) 150 Миллилитров
- Сахар 50 Грамм
- Крахмал кукурузный 6 Грамм
- Сливки для украшения 5 Грамм
- Шоколад По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
108 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
19 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Вишня в вине»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления вишни в вине, ягоды переберите, вымойте.
У вишни удалите хвостики и косточки. Выложите ягоды в кастрюлю с толстым дном, всыпьте сахар и влейте вино.
Варите все в течение 10 минут.
Крахмал разведите в 3 столовых ложках, влейте в вишню, перемешивая. Варите все на медленном огне в течение двух минут до густого состояния. Снимите вишню в вине с огня и остудите. Разложите вишню по бокалам, украсьте взбитыми сливками, посыпьте тертым шоколадом и подавайте.
Приятного аппетита!