Описание приготовления:

Десерт получается очень пикантный и алкогольный. В зависимости от вашего вкуса и сладости ягод вино можно взять сухое, полусладкое или сладкое. Украсить десерт можно на свой вкус, добавив орехи, мяту.

Основной ингредиент: Вишня / Ягоды

Блюдо: Десерты

Состав / Ингредиенты:

Вишня 200 Грамм

Вино красное (полусладкое) 150 Миллилитров

Сахар 50 Грамм

Крахмал кукурузный 6 Грамм

Сливки для украшения 5 Грамм

Шоколад По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

108 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Вишня в вине»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления вишни в вине, ягоды переберите, вымойте.

У вишни удалите хвостики и косточки. Выложите ягоды в кастрюлю с толстым дном, всыпьте сахар и влейте вино.

Варите все в течение 10 минут.

Крахмал разведите в 3 столовых ложках, влейте в вишню, перемешивая. Варите все на медленном огне в течение двух минут до густого состояния. Снимите вишню в вине с огня и остудите. Разложите вишню по бокалам, украсьте взбитыми сливками, посыпьте тертым шоколадом и подавайте.

Приятного аппетита!