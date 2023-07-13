Вишняк

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Описание приготовления:

Тягучий бархатный напиток можно приготовить в летнее время из спелой вишни. Он обязательно приобретет вишневый вкус, цвет и аромат. Храните его в холодильнике или в прохладном месте, доставая на семейные торжества.
Основной ингредиент: Вишня / Ягоды Блюдо: Напитки / Алкогольные / Наливки

Состав / Ингредиенты:

  • Вишня 500 Грамм
  • Водка 400 Миллилитров
  • Сахар 150 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

171 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

20 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Вишняк»

Вишняк

Подготовьте указанные ингредиенты. Приобретите качественную водку.

Вишняк

Ягоды промойте в воде, удалите стебельки и косточки.

Вишняк

Пересыпьте ягоды в глубокую стеклянную емкость. Банку объемом 1 литр или кувшин с пробкой.

Вишняк

Всыпьте сахарный песок. Можно добавить немного молотой корицы или ванильного сахара, они подарят напитку более нежный вкус.

Вишняк

Влейте водку, оставляя немного пространства сверху емкости, вам необходимо будет взбалтывать содержимое. Закройте крышкой плотно и взболтайте. Затем переместите емкость в темное, прохладное место на 1 месяц. Взбалтывайте наливку каждые 1-2 дня, чтобы ягоды равномерно отдавали жидкости свой цвет, вкус и аромат, а сахар — растворялся.

Вишняк

Спустя указанное время процедите напиток через ситечко и охладите в холодильнике. Разлейте в стопочки и подайте к столу.

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