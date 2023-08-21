Витаминная бомба: эксперт раскрыла неожиданную пользу пива для волос

Ольга Шнитцер, эксперт «Центра оценки качества зерна», в прямом смысле разложила пиво на витамины — оказалось, что оно может быть очень полезно, но только для красоты.

Солод (чаще ячменный или пшеничный) — это пивоваренное сырье, богатое витаминами групп A, В, E, минералами, аминокислотами и полифенолами. Именно этот насыщенный состав делает пиво отличным ингредиентом для средств по уходу за кожей и волосами.

Солод восстанавливает волосы, делая их блестящими, густыми и сильными, а также защищает и укрепляет ногти.

Еще один важный ингредиент, обладающий косметическим потенциалом, — дрожжи. Полезные вещества, которые в них содержатся, улучшают кровообращение кожи и «разгоняют» обменные процессы.

«А еще с ним [пивом] можно принимать ванны. Вот такой универсальный ингредиент», — поделилась Шнитцер в интервью «Лайф» .

Бьюти-средства из пива использовались еще в прошлом: в СССР, например, пенным мыли голову и фиксировали укладки. Сейчас из него можно самостоятельно делать смягчающие маски, а можно выбирать брендовые средства с добавлением напитка или его ингредиентов.

Из чего еще можно приготовить маску для лица: вот персональный рецепт косметолога Барбары Штурм.