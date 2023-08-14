Вкус из детства: так солила бабушка в деревне. Квашенные помидоры за 4 дня

Приготовление овощей при помощи квашения считается традиционным видом готовки во многих европейских и азиатских странах. Как правило, квасят капусту, так как этот овощ лучше всего подходит для данного процесса. Но, помимо капусты, квасить оказывается можно и другие овощи и даже ягоды.
Не все знают о том, что квашению подвергаются помидоры. Причем, с точки зрения ботаники томаты являются ягодой. Поэтому квашению подвергаются ягоды, хоть и в непривычном виде.
Дадим рецепт приготовления квашеных помидор.
Ингредиенты для квашеных помидор:
- помидоры — 3,5 кг;
- чеснок — 2 головки;
- корень хрена — 50 г;
- листья хрена;
- зонтик укропа;
- сельдерей;
- перец черный — 10 горошин;
- перец душистый — 10 горошин;
- зерна горчицы — ст. л.;
- вода — 3 литра;
- соль — 6 ст. л.;
- сахар — 3 ст. л.
Приготовление квашеных помидор:
Промываем под проточной водой томаты, листья хрена, зонтики укропа и сельдерей. В кастрюлю с эмалированным дном укладываем листья хрена, зонтики укропа, душистый перец и перец горошком.
Режем на две половинки зубчики чеснока и корень хрена, кладем половину в кастрюлю. Выкладываем помидоры в кастрюлю, на верхушку добавляем остатки зелени, листьев и чеснока, хрена. Не забываем на верхушку положить семена горчицы.
В отдельной таре в воду высыпаем соль и сахарный песок, перемешиваем до растворения песчинок.
Выливаем приготовленный рассол в кастрюлю с помидорами, накрываем листьями хрена.
Накрываем помидоры прессом, оставляем бродить на 4 суток при комнатной температуре. Далее убираем помидоры в холодильник на 7 дней.
Можно продлить срок хранения помидор в холодном месте. Тогда квашеные помидоры станут насыщеннее и вкуснее.