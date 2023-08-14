Вкус из детства: так солила бабушка в деревне. Квашенные помидоры за 4 дня

Приготовление овощей при помощи квашения считается традиционным видом готовки во многих европейских и азиатских странах. Как правило, квасят капусту, так как этот овощ лучше всего подходит для данного процесса. Но, помимо капусты, квасить оказывается можно и другие овощи и даже ягоды.

Не все знают о том, что квашению подвергаются помидоры. Причем, с точки зрения ботаники томаты являются ягодой. Поэтому квашению подвергаются ягоды, хоть и в непривычном виде.

Дадим рецепт приготовления квашеных помидор.

Ингредиенты для квашеных помидор:

помидоры — 3,5 кг;

чеснок — 2 головки;

корень хрена — 50 г;

листья хрена;

зонтик укропа;

сельдерей;

перец черный — 10 горошин;

перец душистый — 10 горошин;

зерна горчицы — ст. л.;

вода — 3 литра;

соль — 6 ст. л.;

сахар — 3 ст. л.

Приготовление квашеных помидор:

Промываем под проточной водой томаты, листья хрена, зонтики укропа и сельдерей. В кастрюлю с эмалированным дном укладываем листья хрена, зонтики укропа, душистый перец и перец горошком.

Режем на две половинки зубчики чеснока и корень хрена, кладем половину в кастрюлю. Выкладываем помидоры в кастрюлю, на верхушку добавляем остатки зелени, листьев и чеснока, хрена. Не забываем на верхушку положить семена горчицы.

В отдельной таре в воду высыпаем соль и сахарный песок, перемешиваем до растворения песчинок.

Выливаем приготовленный рассол в кастрюлю с помидорами, накрываем листьями хрена.

Накрываем помидоры прессом, оставляем бродить на 4 суток при комнатной температуре. Далее убираем помидоры в холодильник на 7 дней.

Можно продлить срок хранения помидор в холодном месте. Тогда квашеные помидоры станут насыщеннее и вкуснее.