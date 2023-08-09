Вкуснее, чем беляши и чебуреки. Рецепт выпрашивали все подруги: простые ингредиенты и без духовки

Не все умеют вкусно готовить беляши и чебуреки. Все же для правильного приготовления этой выпечки нужны некоторые навыки и опыт. К сожалению, быстро приобрести опыт в готовке получается не у всех. Поэтому можно упрощать способы приготовления некоторых блюд.
Например, существуют аналоги беляшей и чебуреков. По данным рецептам выпечка готовится намного проще, при этом сохраняется первозданный вкус.
Лучше научиться готовить пироги самостоятельно, нежели покупать на вокзалах и пекарнях.
Ингредиенты теста для мясных пирогов:
- Мука — 300 г;
- Соль — ч.л.;
- Кипяток — 200 мл;
- Растительное масло — 3 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- Фарш мясной — 250 г;
- Лук репчатый — 2 шт.;
- Зелёный лук — пучок;
- Растительное масло — 50 мл;
- Соль — ½ ч. л.
Приготовление мясных пирогов:
Просеиваем в миску муку с солью, заливаем кипятком и растительным маслом, вымешиваем лопаткой тесто. Когда кипяток остынет, вымешиваем эластичный колобок руками.
Оставляем тесто в целлофане на 20 минут. В это время приготовим начинку — нарезаем четверть кольцами лук. Обжариваем лук в сковороде с растительным маслом, добавляем к луку фарш.
Фарш солим, тушим под крышкой на среднем огне 15 минут. Не забываем добавить в фарш любимые специи.
Шинкуем мелко зеленый лук, добавляем к приготовленному фаршу, смешиваем.
Тесто делим на 10 одинаковых колобков.
Раскатываем каждый колобок в круглую тонкую лепешку.
В 5 лепешек выкладываем начинку, остальными пятью накрываем фарш. Запечатываем края обеих лепешек, чтобы начинка осталась внутри.
В сковороде разогреваем 50 мл растительного масла. Окунаем в горячее масло пирожок, обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки.
В результате получаются простые пирожки с фаршем.
Они слегка напоминают по вкусу чебуреки, но делаются проще.