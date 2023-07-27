Вкуснее, чем надоевший оливье. Такому салату — конкурентов нет

На праздник всегда хочется чем-то удивить гостей. Однако, как правило, упор и акцент делается на основные блюда. При этом, закуски к праздничному столу, как правило, однообразные.

Стоит помнить, что закуски находятся на столе при гостях дольше, нежели главное блюдо. Поэтому устать от вкуса типичного Оливье и Сельди под Шубой гости смогут быстрее.

Чтобы исправить данную ситуацию, нужно разбавлять закуски новыми салатами. Мы расскажем, как можно приготовить оригинальный салат на торжество.

Ингредиенты для салата:

вареная колбаса — 300 г;

соленые огурцы — 6 шт.;

лук репчатый — шт.;

зеленый горошек — 340 г;

вареные яйца — 4 шт.;

вареный картофель — 3 шт.;

укроп — 5 веточек;

майонез — ст. л.

Приготовление салата:

Нарезаем маленьким кубиком вареную колбасу и соленые огурцы, помещаем в салатник. Аналогично нарезаем репчатый лук м очищенные отварные яйца.

Избавляем зеленый горошек от жидкости, с яйцами и луком выкладываем в салатник к колбасе и огурцам. Нарезаем мелко очищенный картофель, кладем к остальным продуктам.

Шинкуем мелко укроп, добавляем в салат. Заправляем блюдо майонезом, солим по вкусу и тщательно перемешиваем.

Украсить салат можно веточкой петрушки или укропа. Это блюдо станет отменной заменой Оливье на празднике.