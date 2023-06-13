Вкуснее чем пицца и блины. Такой рецепт из кабачков буду готовить всё лето

Практически каждый человек знает о таком блюде как блины. Но не каждый сможет сказать, что такое «блины с припеком».

Это блины, внутри которых запечен какой-либо продукт, например, измельченные яйца. Это блюдо считают далеким предком современной закрытой пиццы.

Готовиться такое изделие несложно. Узнать, как именно готовятся запеченные блины можно, благодаря данному рецепту.

Ингредиенты для блинов с припеком:

Яйца – 2 штуки;

Молоко – 300 мл;

Вода – 300 мл;

Сахар – 1 ст. л.;

Соль – 1 ч. л.;

Сухие дрожжи – 1 пакетик;

Мука – 420 г;

Кабачок – 3 штуки;

Болгарский перец – 1 штука;

Лук – 1 штука;

Картофель – 1 штука;

Сыр – 120 г;

Растительное масло – 2 ст. л.;

Зелень – по вкусу.

Приготовление блинов с припеком:

В миску разбиваем яйца, солим, высыпаем сахар, взбалтываем венчиком.

Добавляем в яичную массу молоко и воду комнатной температуры, всыпаем дрожжи, просеиваем муку, хорошо перемешиваем. Тесто накрываем пищевой пленкой и оставляем на 30 минут при комнатной температуре.

Тем временем нарезаем кабачки полукольцами, солим, перемешиваем и оставляем на пару минут. Удаляем у болгарского перца перепонки и семена, нарезаем небольшим кубиком. Лук и зелень нарезаем мелко, картофель натираем на терке.

Как только в тесте появились пузырьки, добавляем зелень, болгарский перец, картошку и лук, аккуратно перемешиваем до соединения с тестом. Отжимаем кабачки от сока и отправляем в общую массу.

На хорошо разогретую сковородку выкладываем по чайной ложке теста и распределяем его тонким слоем по всей поверхности.

Обжариваем с двух сторон до румяной корочки.

Главная прелесть данного блюда состоит в его начинке. Ее можно менять бесконечно, выбирая ингредиенты, которые предпочтительнее для семьи.