Вкуснее чем пицца и блины. Такой рецепт из кабачков буду готовить всё лето

Практически каждый человек знает о таком блюде как блины. Но не каждый сможет сказать, что такое «блины с припеком».
Это блины, внутри которых запечен какой-либо продукт, например, измельченные яйца. Это блюдо считают далеким предком современной закрытой пиццы.
Готовиться такое изделие несложно. Узнать, как именно готовятся запеченные блины можно, благодаря данному рецепту.
Ингредиенты для блинов с припеком:
- Яйца – 2 штуки;
- Молоко – 300 мл;
- Вода – 300 мл;
- Сахар – 1 ст. л.;
- Соль – 1 ч. л.;
- Сухие дрожжи – 1 пакетик;
- Мука – 420 г;
- Кабачок – 3 штуки;
- Болгарский перец – 1 штука;
- Лук – 1 штука;
- Картофель – 1 штука;
- Сыр – 120 г;
- Растительное масло – 2 ст. л.;
- Зелень – по вкусу.
Приготовление блинов с припеком:
В миску разбиваем яйца, солим, высыпаем сахар, взбалтываем венчиком.
Добавляем в яичную массу молоко и воду комнатной температуры, всыпаем дрожжи, просеиваем муку, хорошо перемешиваем. Тесто накрываем пищевой пленкой и оставляем на 30 минут при комнатной температуре.
Тем временем нарезаем кабачки полукольцами, солим, перемешиваем и оставляем на пару минут. Удаляем у болгарского перца перепонки и семена, нарезаем небольшим кубиком. Лук и зелень нарезаем мелко, картофель натираем на терке.
Как только в тесте появились пузырьки, добавляем зелень, болгарский перец, картошку и лук, аккуратно перемешиваем до соединения с тестом. Отжимаем кабачки от сока и отправляем в общую массу.
На хорошо разогретую сковородку выкладываем по чайной ложке теста и распределяем его тонким слоем по всей поверхности.
Обжариваем с двух сторон до румяной корочки.
Главная прелесть данного блюда состоит в его начинке. Ее можно менять бесконечно, выбирая ингредиенты, которые предпочтительнее для семьи.