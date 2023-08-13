Вкуснее, чем просто жареная рыба. Снимаю шляпу перед тем, кто придумал этот рецепт

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Рыба с древности считается важным блюдом для рациона человека. В мясе рыбы содержится много витаминов, а также фосфора, необходимого для организма. Поэтому нельзя исключать рыбные блюда из своего еженедельного меню.

Вероятно, впервые о приготовлении рыбы задумались народы, которые жили рядом с водоемами или у морей. Это был один из главных источников пропитания. Поэтому экспериментировать с блюдами из рыбы стали в глубокой древности, до образования государств.

Мы расскажем о том, как можно вкусно приготовить рыбу, при этом не жарить ее.

Ингредиенты для амура в кляре:

  • Белый амур — шт.;
  • Лимон — шт.;
  • Кориандр — ½ ч. л.;
  • Тимьян — ½ ч. л.;
  • Соль — ½ ч. л.;
  • Черный перец — ⅓ ч. л.;
  • Куркума — ½ ч. л.;
  • Растительное масло — ст. л.;
  • Морковь — шт.;
  • Красный перец — ½ шт.;
  • Лук репчатый — шт.;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Кукурузная мука — 100 г;
  • Вода — 300 мл;
  • Душистый перец — щепотка;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Мука пшеничная — 2 ст. л.

Приготовление амура в кляре:

Удаляем у рыбы жабры, плавники, голову и чешую. Нарезаем амура сперва поперек на кусочки 5 см в длину. Далее делим кусочки поперек, убираем внутренности и косточки.

Вкуснее, чем просто жареная рыба. Снимаю шляпу перед тем, кто придумал этот рецепт

Сбрызгиваем ½ часть мяса соком лимона, посыпаем кориандром и тимьяном, солим. Добавляем к рыбе куркуму и черный молотый перец, поливаем растительным маслом. Обваливаем рыбу в специях и масле, оставляем мариноваться на час.

Вкуснее, чем просто жареная рыба. Снимаю шляпу перед тем, кто придумал этот рецепт

В это время измельчаем на маленьких резцах терки морковь, натираем перец, репчатый лук, пропускаем к овощной массе зубчики чеснока через пресс, смешиваем.

В сковороде разогреваем растительное масло, каждый кусок рыбы обваливаем в муке.

Вкуснее, чем просто жареная рыба. Снимаю шляпу перед тем, кто придумал этот рецепт

Выкладываем филе в сковороду, обжариваем до золотистой корочки с каждой стороны на среднем огне.

Вкуснее, чем просто жареная рыба. Снимаю шляпу перед тем, кто придумал этот рецепт

Вкуснее, чем просто жареная рыба. Снимаю шляпу перед тем, кто придумал этот рецепт

Выкладываем рыбу на тарелку, обновляем масло в сковороде. Выкладываем в сковороду овощную массу, заливаем водой, солим и посыпаем душистым перцем.

Кладем в соус рыбу, накрываем крышкой и тушим на среднем огне 5 минут. 

Вкуснее, чем просто жареная рыба. Снимаю шляпу перед тем, кто придумал этот рецепт

Блюдо готово.

Вкуснее, чем просто жареная рыба. Снимаю шляпу перед тем, кто придумал этот рецепт

Далее...

В отдельную миску разбиваем яйца, солим и взбиваем.

Оставшуюся часть рыбы окунаем в яичную смесь, а затем в пшеничную муку.

Выкладываем рыбные куски в сковороду с растительным маслом, обжариваем до золотистой корочки.

Вкуснее, чем просто жареная рыба. Снимаю шляпу перед тем, кто придумал этот рецепт

Вкуснее, чем просто жареная рыба. Снимаю шляпу перед тем, кто придумал этот рецепт

В итоге можно получить пару способов приготовления рыбы — с подливой в виде овощного соуса и классический. Эти рецепты станут хорошим вариантом разнообразить ужин.

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