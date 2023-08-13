Вкуснее, чем просто жареная рыба. Снимаю шляпу перед тем, кто придумал этот рецепт

Рыба с древности считается важным блюдом для рациона человека. В мясе рыбы содержится много витаминов, а также фосфора, необходимого для организма. Поэтому нельзя исключать рыбные блюда из своего еженедельного меню.
Вероятно, впервые о приготовлении рыбы задумались народы, которые жили рядом с водоемами или у морей. Это был один из главных источников пропитания. Поэтому экспериментировать с блюдами из рыбы стали в глубокой древности, до образования государств.
Мы расскажем о том, как можно вкусно приготовить рыбу, при этом не жарить ее.
Ингредиенты для амура в кляре:
- Белый амур — шт.;
- Лимон — шт.;
- Кориандр — ½ ч. л.;
- Тимьян — ½ ч. л.;
- Соль — ½ ч. л.;
- Черный перец — ⅓ ч. л.;
- Куркума — ½ ч. л.;
- Растительное масло — ст. л.;
- Морковь — шт.;
- Красный перец — ½ шт.;
- Лук репчатый — шт.;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Кукурузная мука — 100 г;
- Вода — 300 мл;
- Душистый перец — щепотка;
- Яйца — 2 шт.;
- Мука пшеничная — 2 ст. л.
Приготовление амура в кляре:
Удаляем у рыбы жабры, плавники, голову и чешую. Нарезаем амура сперва поперек на кусочки 5 см в длину. Далее делим кусочки поперек, убираем внутренности и косточки.
Сбрызгиваем ½ часть мяса соком лимона, посыпаем кориандром и тимьяном, солим. Добавляем к рыбе куркуму и черный молотый перец, поливаем растительным маслом. Обваливаем рыбу в специях и масле, оставляем мариноваться на час.
В это время измельчаем на маленьких резцах терки морковь, натираем перец, репчатый лук, пропускаем к овощной массе зубчики чеснока через пресс, смешиваем.
В сковороде разогреваем растительное масло, каждый кусок рыбы обваливаем в муке.
Выкладываем филе в сковороду, обжариваем до золотистой корочки с каждой стороны на среднем огне.
Выкладываем рыбу на тарелку, обновляем масло в сковороде. Выкладываем в сковороду овощную массу, заливаем водой, солим и посыпаем душистым перцем.
Кладем в соус рыбу, накрываем крышкой и тушим на среднем огне 5 минут.
Блюдо готово.
Далее...
В отдельную миску разбиваем яйца, солим и взбиваем.
Оставшуюся часть рыбы окунаем в яичную смесь, а затем в пшеничную муку.
Выкладываем рыбные куски в сковороду с растительным маслом, обжариваем до золотистой корочки.
В итоге можно получить пару способов приготовления рыбы — с подливой в виде овощного соуса и классический. Эти рецепты станут хорошим вариантом разнообразить ужин.