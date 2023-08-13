Вкуснее, чем просто жареная рыба. Снимаю шляпу перед тем, кто придумал этот рецепт

Рыба с древности считается важным блюдом для рациона человека. В мясе рыбы содержится много витаминов, а также фосфора, необходимого для организма. Поэтому нельзя исключать рыбные блюда из своего еженедельного меню.

Вероятно, впервые о приготовлении рыбы задумались народы, которые жили рядом с водоемами или у морей. Это был один из главных источников пропитания. Поэтому экспериментировать с блюдами из рыбы стали в глубокой древности, до образования государств.

Мы расскажем о том, как можно вкусно приготовить рыбу, при этом не жарить ее.

Ингредиенты для амура в кляре:

Белый амур — шт.;

Лимон — шт.;

Кориандр — ½ ч. л.;

Тимьян — ½ ч. л.;

Соль — ½ ч. л.;

Черный перец — ⅓ ч. л.;

Куркума — ½ ч. л.;

Растительное масло — ст. л.;

Морковь — шт.;

Красный перец — ½ шт.;

Лук репчатый — шт.;

Чеснок — 2 зубчика;

Кукурузная мука — 100 г;

Вода — 300 мл;

Душистый перец — щепотка;

Яйца — 2 шт.;

Мука пшеничная — 2 ст. л.

Приготовление амура в кляре:

Удаляем у рыбы жабры, плавники, голову и чешую. Нарезаем амура сперва поперек на кусочки 5 см в длину. Далее делим кусочки поперек, убираем внутренности и косточки.

Сбрызгиваем ½ часть мяса соком лимона, посыпаем кориандром и тимьяном, солим. Добавляем к рыбе куркуму и черный молотый перец, поливаем растительным маслом. Обваливаем рыбу в специях и масле, оставляем мариноваться на час.

В это время измельчаем на маленьких резцах терки морковь, натираем перец, репчатый лук, пропускаем к овощной массе зубчики чеснока через пресс, смешиваем.

В сковороде разогреваем растительное масло, каждый кусок рыбы обваливаем в муке.

Выкладываем филе в сковороду, обжариваем до золотистой корочки с каждой стороны на среднем огне.

Выкладываем рыбу на тарелку, обновляем масло в сковороде. Выкладываем в сковороду овощную массу, заливаем водой, солим и посыпаем душистым перцем.

Кладем в соус рыбу, накрываем крышкой и тушим на среднем огне 5 минут.

Блюдо готово.

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В отдельную миску разбиваем яйца, солим и взбиваем.

Оставшуюся часть рыбы окунаем в яичную смесь, а затем в пшеничную муку.

Выкладываем рыбные куски в сковороду с растительным маслом, обжариваем до золотистой корочки.

В итоге можно получить пару способов приготовления рыбы — с подливой в виде овощного соуса и классический. Эти рецепты станут хорошим вариантом разнообразить ужин.