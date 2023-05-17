Вкуснее и проще рецепта не встречала. Пирог с зеленым луком за 5 минут + время на выпечку

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Культура потребления пирогов сейчас стала настолько огромной, что охватывает весь мир. Сложно представить народ, у которого бы не было традиционного вида выпечки. Даже в Африке имеются пироги.

Африканцы не сильно заморачиваются с приготовлением выпечки. Они замешивают тесто максимально быстро, создают простые начинки.

Например, в Африке популярны наполнения для пирогов из фруктов.

Многие иностранцы, которые были в африканских странах, плохо оценивают местные кулинарные изыски.

Пироги из Африки не такие вкусные как славянские. Приготовим классический быстрый пирог с зеленым луком.

Ингредиенты для теста пирога с зеленым луком:

  • Кефир — 200 мл;
  • Яйца — 3 шт.;
  • Мука — 200 г;
  • Майонез — 3 ст. л.;
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • Соль — ½ ч. л.

Ингредиенты для начинки:

  • Зеленый лук — 150 г;
  • Яйца отварные — 4 шт.;
  • Сливочное масло — 20 г.

Приготовление пирога с зеленым луком:

Для приготовления начинки нужно нашинковать мелко зеленый лук, нарезать мелким кубиком отваренные вкрутую яйца. В отдельной миске нужно растопить сливочное масло, смешать с луком и яйцом, посолить по вкусу.

Для того, чтобы сделать тесто, требуется взбить в отдельной таре яйца с солью. В яичную массу выкладываем майонез, выливаем кефир и перемешиваем.

Муку соединяем с разрыхлителем, просеиваем в яичную смесь и замешиваем не особо густое тесто. Дно формы застилаем пергаментом, смазываем растительным маслом.

Выкладываем на дно ½ часть теста, равномерно распределяем по поверхности.

Вкуснее и проще рецепта не встречала. Пирог с зеленым луком за 5 минут + время на выпечку

На тесто кладем начинку, заливаем второй частью теста.

Вкуснее и проще рецепта не встречала. Пирог с зеленым луком за 5 минут + время на выпечку

Выпекать пирог нужно при 180 градусах примерно 40 минут.

Вкуснее и проще рецепта не встречала. Пирог с зеленым луком за 5 минут + время на выпечку

Рекомендуется перед отправкой в духовку посыпать верхушку пирога кунжутом. Так блюдо получится не только вкусным и ароматным, но т красивым.

 

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