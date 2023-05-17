Вкуснее и проще рецепта не встречала. Пирог с зеленым луком за 5 минут + время на выпечку

Культура потребления пирогов сейчас стала настолько огромной, что охватывает весь мир. Сложно представить народ, у которого бы не было традиционного вида выпечки. Даже в Африке имеются пироги.
Африканцы не сильно заморачиваются с приготовлением выпечки. Они замешивают тесто максимально быстро, создают простые начинки.
Например, в Африке популярны наполнения для пирогов из фруктов.
Многие иностранцы, которые были в африканских странах, плохо оценивают местные кулинарные изыски.
Пироги из Африки не такие вкусные как славянские. Приготовим классический быстрый пирог с зеленым луком.
Ингредиенты для теста пирога с зеленым луком:
- Кефир — 200 мл;
- Яйца — 3 шт.;
- Мука — 200 г;
- Майонез — 3 ст. л.;
- Разрыхлитель — 1 ч. л.;
- Соль — ½ ч. л.
Ингредиенты для начинки:
- Зеленый лук — 150 г;
- Яйца отварные — 4 шт.;
- Сливочное масло — 20 г.
Приготовление пирога с зеленым луком:
Для приготовления начинки нужно нашинковать мелко зеленый лук, нарезать мелким кубиком отваренные вкрутую яйца. В отдельной миске нужно растопить сливочное масло, смешать с луком и яйцом, посолить по вкусу.
Для того, чтобы сделать тесто, требуется взбить в отдельной таре яйца с солью. В яичную массу выкладываем майонез, выливаем кефир и перемешиваем.
Муку соединяем с разрыхлителем, просеиваем в яичную смесь и замешиваем не особо густое тесто. Дно формы застилаем пергаментом, смазываем растительным маслом.
Выкладываем на дно ½ часть теста, равномерно распределяем по поверхности.
На тесто кладем начинку, заливаем второй частью теста.
Выпекать пирог нужно при 180 градусах примерно 40 минут.
Рекомендуется перед отправкой в духовку посыпать верхушку пирога кунжутом. Так блюдо получится не только вкусным и ароматным, но т красивым.