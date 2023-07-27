Вкуснейшее печенье с хрустящей корочкой. Самый простой рецепт

Иногда для приготовления сладких десертов — не нужно совершать множество сложных махинаций с кремом и бисквитом. Существует большое количество рецептов домашнего печенья, которое готовится просто. При этом, у печенья, приготовленного дома, есть больше плюсов, чему покупного.
Например, вы точно знаете, из каких продуктов готовится печенье. То есть, в составе нет красителей, ароматизаторов и прочих вредных добавок. Это позволяет сделать печенье диетическим и полезным для детей.
Стоит поделиться рецептом приготовления простого домашнего печенья.
Ингредиенты для домашнего печенья:
- мука — 260 г;
- сахар — 100 г;
- сливочное масло — 110 г;
- яйцо — шт.;
- молоко — ст. л.;
- ванильный сахар — 8 г;
- разрыхлитель — ч. л.;
- соль — щепотка.
Приготовление домашнего печенья:
В миску выкладываем мягкое сливочное масло, высыпаем ванильный и классический сахара, соль. Разбиваем в сливочное масло яйцо, выливаем молоко, тщательно перемешиваем лопаткой.
Далее сливочную смесь взбиваем венчиком. Смешиваем муку с разрыхлителем, просеиваем в сливочную массу, замешиваем тесто.
Вымешиваем мягкое податливое тесто, которое не липнет к рукам. Накрываем тесто целлофаном, оставляем на 30 минут в холодильнике.
Раскатываем тесто в пласт толщиной 8 мм.
Делим пласт на небольшие квадраты 4х4 см. Покрываем противень пергаментом, лопаткой перемещаем квадратики из теста на поверхность.
Желтком смазываем верхушку печенья.
Вилкой можно создать узоры на поверхности печенья. Выпекаем печенье в духовке при 180 градусах 15 минут.
Получается красивое пористое внутри печенье. Оно бюджетное, готовится из простого набора ингредиентов.