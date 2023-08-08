Вкусно и просто: готовлю за 10 минут. Салат «Нежность» — со стола исчезает первым

При подготовке к праздникам важно думать о том, что подавать на стол гостям. Как правило, планируются к приготовлению основные блюда. При этом закускам уделяется не особо много внимания.

Однако, салаты и прочие закуски — это блюда, которые потребляются в течение всего праздника. Поэтому нельзя забывать о том, чтобы салаты для закуски были вкусными для гостей и хозяев торжества.

Помимо классических салатов можно приготовить нечто новое. Например, простой и быстрый салат “Нежность”.

Ингредиенты для салата “Нежность”:

яйца — 3 шт.;

плавленый сыр — шт.;

маринованные шампиньоны — 200 г;

ананас консервированный — 4 кольца;

укроп — пучок;

соль — ½ ч. л.;

майонез — ст. л.

Приготовление салата “Нежность”:

Яйца отвариваем вкрутую, остужаем, очищаем и нарезаем маленьким кубиком. Нарезаем маленькими кусочками плавленый сыр, выкладываем в салатник вместе с яйцами.

Маринованные шампиньоны нарезаем кусочками, кладем в общую массу продуктов. Если шампиньоны маленькие, можно не резать их.

Режем на небольшие кубики кольца ананаса, добавляем в салат. Шинкуем мелко укроп, выкладываем в салат. По вкусу можно заменить укроп на петрушку.

Солим салат, заправляем содержимое майонезом и тщательно перемешиваем.

В итоге мы имеем салат, который готовится не более чем за 10 минут. Причем время взято с учетом варки яиц.