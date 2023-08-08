Вкусно и просто: готовлю за 10 минут. Салат «Нежность» — со стола исчезает первым

При подготовке к праздникам важно думать о том, что подавать на стол гостям. Как правило, планируются к приготовлению основные блюда. При этом закускам уделяется не особо много внимания.
Однако, салаты и прочие закуски — это блюда, которые потребляются в течение всего праздника. Поэтому нельзя забывать о том, чтобы салаты для закуски были вкусными для гостей и хозяев торжества.
Помимо классических салатов можно приготовить нечто новое. Например, простой и быстрый салат “Нежность”.
Ингредиенты для салата “Нежность”:
- яйца — 3 шт.;
- плавленый сыр — шт.;
- маринованные шампиньоны — 200 г;
- ананас консервированный — 4 кольца;
- укроп — пучок;
- соль — ½ ч. л.;
- майонез — ст. л.
Приготовление салата “Нежность”:
Яйца отвариваем вкрутую, остужаем, очищаем и нарезаем маленьким кубиком. Нарезаем маленькими кусочками плавленый сыр, выкладываем в салатник вместе с яйцами.
Маринованные шампиньоны нарезаем кусочками, кладем в общую массу продуктов. Если шампиньоны маленькие, можно не резать их.
Режем на небольшие кубики кольца ананаса, добавляем в салат. Шинкуем мелко укроп, выкладываем в салат. По вкусу можно заменить укроп на петрушку.
Солим салат, заправляем содержимое майонезом и тщательно перемешиваем.
В итоге мы имеем салат, который готовится не более чем за 10 минут. Причем время взято с учетом варки яиц.