Вкусно так, что готовлю круглый год. Сочная и ароматная закуска из помидор: съедается даже лук

Многие называют закусочные блюда вредными, так как они имеют довольно сомнительный состав. Например, к закусочным блюдам относится жаренная картошка и бутерброды.

Однако, не стоит рассуждать критично. Дело в том, что под словом закуска не всегда воспринимаются столь жирные яства. Можно приготовить вкусное и полезное закусочное блюдо.

Среди множества закусок часто выделяются тарталетки и брускетты. Но, эти закуски настолько популярны, что уже являются моветоном на праздничном столе.

Расскажем про простую, но красивую овощную закуску на багете.

Ингредиенты для овощной закуски:

помидоры — 4 шт.;

лук репчатый — 2 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

базилик свежий — пучок;

растительное масло — 3 ст.л.;

мед — 1,5 ч.л.;

орегано — ½ ч.л.;

сок лимона — 2 ст.л.;

соль — ч.л.;

перец острый — ½ шт.;

смесь перцев свежемолотая — ½ ч.л.;

багет — шт.

Приготовление овощной закуски:

Нарезаем тонкими кольцами помидоры (8 мм) и репчатый лук. Шинкуем мелко базилик и острый перец. В форму выкладываем слоями луковые кольца, томаты, базилик и острый перец. Чередуем слои, пока компоненты не закончатся.

Для заправки пропускаем через пресс зубчики чеснока, соединяем с растительным маслом и лимонным соком. В заправку высыпаем соль, смесь перцев, орегано, добавляем мед и тщательно перемешиваем.

Заправку выливаем на поверхность слоев из помидор и лука. Плотно закрываем форму крышкой, слегка трясем овощную массу внутри.

Оставляем помидоры и лук мариноваться минимум на 2 часа в холодильнике.

На сухой сковороде обжариваем слегка кусочки багета.

Выкладываем кольца лука и маринованных помидор на обжаренные куски багета.

Получается закуска из помидор с отменным ароматом и вкусом. Это хорошая замена типичным вредным закускам на праздник.