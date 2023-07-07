Вкусно так, что готовлю круглый год. Сочная и ароматная закуска из помидор: съедается даже лук

Многие называют закусочные блюда вредными, так как они имеют довольно сомнительный состав. Например, к закусочным блюдам относится жаренная картошка и бутерброды.
Однако, не стоит рассуждать критично. Дело в том, что под словом закуска не всегда воспринимаются столь жирные яства. Можно приготовить вкусное и полезное закусочное блюдо.
Среди множества закусок часто выделяются тарталетки и брускетты. Но, эти закуски настолько популярны, что уже являются моветоном на праздничном столе.
Расскажем про простую, но красивую овощную закуску на багете.
Ингредиенты для овощной закуски:
- помидоры — 4 шт.;
- лук репчатый — 2 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- базилик свежий — пучок;
- растительное масло — 3 ст.л.;
- мед — 1,5 ч.л.;
- орегано — ½ ч.л.;
- сок лимона — 2 ст.л.;
- соль — ч.л.;
- перец острый — ½ шт.;
- смесь перцев свежемолотая — ½ ч.л.;
- багет — шт.
Приготовление овощной закуски:
Нарезаем тонкими кольцами помидоры (8 мм) и репчатый лук. Шинкуем мелко базилик и острый перец. В форму выкладываем слоями луковые кольца, томаты, базилик и острый перец. Чередуем слои, пока компоненты не закончатся.
Для заправки пропускаем через пресс зубчики чеснока, соединяем с растительным маслом и лимонным соком. В заправку высыпаем соль, смесь перцев, орегано, добавляем мед и тщательно перемешиваем.
Заправку выливаем на поверхность слоев из помидор и лука. Плотно закрываем форму крышкой, слегка трясем овощную массу внутри.
Оставляем помидоры и лук мариноваться минимум на 2 часа в холодильнике.
На сухой сковороде обжариваем слегка кусочки багета.
Выкладываем кольца лука и маринованных помидор на обжаренные куски багета.
Получается закуска из помидор с отменным ароматом и вкусом. Это хорошая замена типичным вредным закускам на праздник.