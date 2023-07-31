Вкусно уже за 12 часов: идеальные малосольные огурцы. Самые правильные пропорции

Огурцы иногда бывает трудно приготовить, так как овощ в отличие от многих других растений данной категории имеет собственные условности. Например, в огурцах содержится 90% воды. То есть, обжарить или запечь огурцы не получится. Значит, необходимо по другому использовать потенциал овоща. Например, засаливать и мариновать.
Огурцы часто добавляют в салаты, используют в супе солянка. Также в качестве закуски употребляют малосольные огурцы.
Расскажем про рецепт вкусных малосольных огурцов.
Ингредиенты для малосольных огурцов:
- Огурцы — 700 г;
- Вода — 500 мл;
- Укроп — большой пучок;
- Чеснок — 5 зубчиков;
- Соль — 1 ст.л.;
- Сахар — 1 ч.л.
Приготовление малосольных огурцов:
Удаляем у огурцов плодоножки. В глубокую стеклянную тару укладываем укроп и его зонтики, можно утрамбовать зелень на дно.
Выкладываем на подушку из укропа огурцы.
При помощи ножа давим зубчики чеснока, выкладываем на поверхность огурцов. В отдельной таре смешиваем соль с сахаром, заливаем холодной водой.
На поверхность огурцов кладем веточку укропа, заливаем полностью водой с солью и сахаром.
Накрываем тару с огурцами крышкой, плотно закрываем содержимое. Оставляем огурцы мариноваться в холодильнике на сутки.
Если вы не любите соленые огурцы, то можно оставить их в холодильнике всего на 12 часов.
Получаются хрустящие малосольные огурчики для закуски.