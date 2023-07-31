Вкусно уже за 12 часов: идеальные малосольные огурцы. Самые правильные пропорции

Огурцы иногда бывает трудно приготовить, так как овощ в отличие от многих других растений данной категории имеет собственные условности. Например, в огурцах содержится 90% воды. То есть, обжарить или запечь огурцы не получится. Значит, необходимо по другому использовать потенциал овоща. Например, засаливать и мариновать.

Огурцы часто добавляют в салаты, используют в супе солянка. Также в качестве закуски употребляют малосольные огурцы.

Расскажем про рецепт вкусных малосольных огурцов.

Ингредиенты для малосольных огурцов:

Огурцы — 700 г;

Вода — 500 мл;

Укроп — большой пучок;

Чеснок — 5 зубчиков;

Соль — 1 ст.л.;

Сахар — 1 ч.л.

Приготовление малосольных огурцов:

Удаляем у огурцов плодоножки. В глубокую стеклянную тару укладываем укроп и его зонтики, можно утрамбовать зелень на дно.

Выкладываем на подушку из укропа огурцы.

При помощи ножа давим зубчики чеснока, выкладываем на поверхность огурцов. В отдельной таре смешиваем соль с сахаром, заливаем холодной водой.

На поверхность огурцов кладем веточку укропа, заливаем полностью водой с солью и сахаром.

Накрываем тару с огурцами крышкой, плотно закрываем содержимое. Оставляем огурцы мариноваться в холодильнике на сутки.

Если вы не любите соленые огурцы, то можно оставить их в холодильнике всего на 12 часов.

Получаются хрустящие малосольные огурчики для закуски.