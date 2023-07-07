Вкусное печенье за 25 минут. Всегда готовлю его, если в холодильнике залежалось немного сметаны

О приготовлении вкусного печенья говорится во многих популярных рецептах. Например, недавно в интернете часто упоминался способ приготовления печенья Орео. Как показала практика, для готовки крема для этого печенья надо задействовать много ингредиентов, причем не дешевых. По этой причине выпекать Орео дома затратно, легче купить в магазине.

Однако, не всегда покупать печенье — хороший вариант. Бывает, что покупная выпечки и печенье черствое, что портит его вкус.

Поэтому стоит также учиться готовить простое домашнее печенье.

Ингредиенты для мини печенья:

Сметана 15% —100 г;

Яйцо — 1 шт.;

Масло растительное — 50 г;

Сахар — 50 г;

Соль — щепотка;

Крахмал кукурузный — 20 г;

Мука — 270 г;

Разрыхлитель — 6 г;

Какао — 1 ч. л.;

Сахарная пудра — 1 ч. л.

Приготовление мини печенья:

В миску выкладываем сметану, разбиваем яйцо, выливаем растительное масло. Высыпаем к сметане сахар и соль, перемешиваем компоненты.

В полученную смесь высыпаем крахмал, снова перемешиваем. Постепенно частями высыпаем в смесь муку. С первой частью муки высыпаем разрыхлитель и смешиваем.

В тесто добавляем вторую часть муки, руками замешиваем липкое однородное тесто. Из сформированного колобка делаем 2 тонкие колбаски, делим их на небольшие части.

Формируем из частей теста маленькие колобки.

Выкладываем колобки на противень, застеленный пергаментом.

Смешиваем какао с сахарной пудрой, просеиваем на верхушки печенья. Выпекаем печенье при 180 градусах 10-13 минут.

Таким образом, за 20 минут получаются быстрое мини печенье.

Это отличный рецепт, если вы не находите в магазине вкусного печенья.