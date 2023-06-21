Вкусную рисовую кашу приготовить очень легко. Дети просят на завтрак и съедают до последней ложки

Каши считаются одним из самых полезных видов завтраков в мире. Дело в том, что в кашах содержится необходимое количество полезных компонентов, дающих энергию человеку на день.

Также каши улучшают работу пищеварения, помогают избавиться от заболеваний. Многие употребляют каши в целях похудения.

Однако, все полезные свойства относятся лишь к кашам долгого приготовления. Быстрорастворимые каши наоборот, приносят вред организму.

Мы расскажем, как можно вкусно приготовить рисовую кашу.

Ингредиенты для рисовой каши:

рис круглозерновой — 200 мл;

молоко — 800 мл;

соль — ½ ч. л.;

сахар — 3 ч. л.

Приготовление рисовой каши:

Необходимо тщательно промыть рис в сотейнике, убрать потемневшие зерна. В промытый рис выливаем молоко, на среднем огне доводим до кипения.

Если вы готовите кашу заранее, то стоит добавлять литр молока. После того как рис закипел, надо убавить огонь до минимума, солим.

В рис высыпаем сахар, перемешиваем. Варить кашу надо под крышкой в течение 25 минут. Не забываем помешивать периодически кашу.

После приготовления можно добавить в кашу сливочное масло, дать ему растопиться под крышкой в рисе 5 минут. Получается отменная не жидкая, и не густая каша.