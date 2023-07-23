Вкуснятина вместо пирожков. Муж берет на работу, дети в школу: рецепт быстрого перекуса

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Пироги остаются популярным видом выпечки уже более 1000 лет. Это блюдо было актуально в древности и не теряет своих позиций в кулинарном мире сейчас.

Феномен пирогов заключается в универсальности. Существует много различных видов пирогов с разнообразными начинками. То есть, каждый народ, человек отдельно сможет найти для себя любимый пирог.

Существуют большие пироги и маленькие отдельные пирожки. Имеются сладкие десертные пироги и мясные, рыбные, овощные.

Стоит рассказать про быстрый рецепт овощных пирожков для перекуса.

Ингредиенты для капустных пирогов:

  • Растительное масло — 3 ст.л.;
  • Лук репчатый — 1 шт.;
  • Морковь — 1 шт.;
  • Капуста — 350 г;
  • Соль — ч.л.;
  • Сахар — 1/3 ч.л.;
  • Кефир — 350 мл;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Мука — 250 г;
  • Сода — 0,5 ч.л.;
  • Зеленый лук — 20 г.

Приготовление капустных пирогов:

Шинкуем мелко капусты, нарезаем маленьким кубиком репчатый лук. Измельчаем на мелкой терке морковь. В сковороде до мягкости обжариваем лук, добавляем морковь, готовим овощи пару минут.

К овощам выкладываем капусту, тушим на среднем огне 3 минуты. Высыпаем к овощной смеси сахар и ½ ложки соли, тщательно перемешиваем. Даем остыть овощной начинке.

В миску выливаем кефир, разбиваем яйцо, перемешиваем. В смесь яйца и кефира высыпаем соль, соду и муку, замешиваем тесто.

Шинкуем мелко зеленый лук, выкладываем в тесто вместе с капустной начинкой, смешиваем компоненты.

В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем на поверхность по столовой ложке теста.

Вкуснятина вместо пирожков. Муж берет на работу, дети в школу: рецепт быстрого перекуса

Обжариваем пирожки с обеих сторон на огне ниже среднего до золотистой корочки.

Вкуснятина вместо пирожков. Муж берет на работу, дети в школу: рецепт быстрого перекуса

Капустные пирожки получаются вкусными, при этом быстрыми. Данный ленивый рецепт подходит для людей, которые не любят работать с духовкой и замешивать тесто.

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