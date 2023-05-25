Вкусные и сочные. Такие домашние котлеты я готовлю каждый день

Одним из самых любимых блюд человечества являются котлеты. Приготовление данного мясного изделия не занимает много времени, при этом получается незамысловатый сытный ужин или обед.

Однако, для правильного приготовления котлет необходимо соблюдать некоторые правила. Например, нужно добавлять определенное количество компонентов в фарш. Иначе, котлеты получатся приторными и потеряют свой мясной вкус.

Не стоит добавлять в котлеты много специй, а также лука. Расскажем подробнее, как можно приготовить вкусные котлеты.

Ингредиенты для котлет:

Фарш — 1 кг;

Хлеб — 70 г;

Яйцо — 2 шт.;

Лук репчатый — 2 шт.;

Чеснок — 2 зубчика;

Сливочное масло — 30 г;

Соль — ½ ч. л.

Приготовление котлет:

Хлеб нужно избавить от корочек и замочить в молоке на 10 минут. Лук и чеснок мелко нарезаем, обжариваем в растительном масле сперва нарезанные зубчики чеснока.

Далее к чесноку выкладываем лук, обжариваем до мягкости. К луку и чесноку добавляем сливочное масло, растапливаем его в сковороде.

К фаршу кладем заранее отжатый от молока хлеб, обжаренный лук и чеснок, пару яиц и соль, вымешиваем и отбиваем мясную массу.

Формируем котлеты, обваливаем их в муке. На сковороде с растительным маслом обжариваем котлеты с обеих сторон до золотистой корочки.

В результате получаются сочные быстрые котлеты на каждый день. По желанию можно добавить в фарш также черный молотый перец.