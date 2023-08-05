Вкусные котлеты без добавления хлеба. Тот самый рецепт: такие подавали в колхозе со столовской подливой

Многие испытывают чувство ностальгии по советским котлетам из столовых. Для большинства людей, рожденных в СССР, котлеты по ГОСТу считаются родными. При этом, сейчас приготовить подобные котлеты почти невозможно. Вероятно, причина потери вкуса советских котлет — разница качества продуктов, например, мяса.
Может быть, котлеты готовили по определенной технологии, которую в современном мире никто не повторяет.
Мы попытаемся приблизиться ко вкусу советских котлет из заводских и колхозных столовых.
Ингредиенты для котлет:
- филе индейки — 600 г;
- сало — 250 г;
- лук репчатый — 2 шт.;
- картофель — 2 шт.;
- яйцо — шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- панировочные сухари — 200 мл;
- молоко — 200 мл;
- соль — ½ ч. л.;
- перец черный молотый — щепотка;
Ингредиенты для подливы:
- лук репчатый — шт.;
- морковь — шт.;
- мука — 1,5 ст. л.;
- сливочное масло — 20 г;
- томатная паста — ст. л.;
- вода — 300 мл;
- лавровый лист — шт.;
- соль — ½ ч. л.;
- перец черный молотый — щепотка.
Приготовление котлет:
В миске смешиваем панировочные сухари с молоком, ждем набухания.
В это время пропускаем через мясорубку филе индейки, сало, очищенный картофель, лук и зубчики чеснока, смешиваем.
Добавляем в фарш набухшие панировочные сухари, разбиваем яйцо, солим и посыпаем черным молотым перцем.
В сковороде разогреваем растительное масло, формируем небольшие котлеты.
Обжариваем котлеты на максимальном огне до появления румяной корочки с обеих сторон.
Выкладываем котлеты в форму для запекания сразу после обжаривания.
Запекаем котлеты в духовке под фольгой 40 минут при 180 градусах.
Для приготовления подливы на одной сковороде растапливаем сливочное масло, придаем ему карамельный оттенок.
Нарезаем мелко репчатый лук, обжариваем в остатках растительного масла от котлет.
Измельчаем морковь на крупной терке, добавляем к мягкому луку, обжариваем.
В сковороду с маслом высыпаем муку, перемешиваем. Лук и морковь обжариваем вместе 4 минуты, а затем добавляем томатную пасту. Через пару минут в сковороду с мясной массой выливаем воду, смешиваем.
Когда томатная паста с овощами слегка поджарится, а мучная кашица слегка загустеет, соединяем компоненты. То есть, мучную кашицу выкладываем в сковороду к овощам.
Если подлива получается густой, можно разбавить ее водой.
Готовим подливу на умеренном огне дополнительно пару минут, солим, высыпаем сахарный песок, кладем лавровый лист.
В итоге получаются вкусные котлеты без добавления хлеба. С котлетами подается подлива, которая усилит вкусовые качества мясного изделия.