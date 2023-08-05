Вкусные котлеты без добавления хлеба. Тот самый рецепт: такие подавали в колхозе со столовской подливой

Многие испытывают чувство ностальгии по советским котлетам из столовых. Для большинства людей, рожденных в СССР, котлеты по ГОСТу считаются родными. При этом, сейчас приготовить подобные котлеты почти невозможно. Вероятно, причина потери вкуса советских котлет — разница качества продуктов, например, мяса.

Может быть, котлеты готовили по определенной технологии, которую в современном мире никто не повторяет.

Мы попытаемся приблизиться ко вкусу советских котлет из заводских и колхозных столовых.

Ингредиенты для котлет:

филе индейки — 600 г;

сало — 250 г;

лук репчатый — 2 шт.;

картофель — 2 шт.;

яйцо — шт.;

чеснок — 3 зубчика;

панировочные сухари — 200 мл;

молоко — 200 мл;

соль — ½ ч. л.;

перец черный молотый — щепотка;

Ингредиенты для подливы:

лук репчатый — шт.;

морковь — шт.;

мука — 1,5 ст. л.;

сливочное масло — 20 г;

томатная паста — ст. л.;

вода — 300 мл;

лавровый лист — шт.;

соль — ½ ч. л.;

перец черный молотый — щепотка.

Приготовление котлет:

В миске смешиваем панировочные сухари с молоком, ждем набухания.

В это время пропускаем через мясорубку филе индейки, сало, очищенный картофель, лук и зубчики чеснока, смешиваем.

Добавляем в фарш набухшие панировочные сухари, разбиваем яйцо, солим и посыпаем черным молотым перцем.

В сковороде разогреваем растительное масло, формируем небольшие котлеты.

Обжариваем котлеты на максимальном огне до появления румяной корочки с обеих сторон.

Выкладываем котлеты в форму для запекания сразу после обжаривания.

Запекаем котлеты в духовке под фольгой 40 минут при 180 градусах.

Для приготовления подливы на одной сковороде растапливаем сливочное масло, придаем ему карамельный оттенок.

Нарезаем мелко репчатый лук, обжариваем в остатках растительного масла от котлет.

Измельчаем морковь на крупной терке, добавляем к мягкому луку, обжариваем.

В сковороду с маслом высыпаем муку, перемешиваем. Лук и морковь обжариваем вместе 4 минуты, а затем добавляем томатную пасту. Через пару минут в сковороду с мясной массой выливаем воду, смешиваем.

Когда томатная паста с овощами слегка поджарится, а мучная кашица слегка загустеет, соединяем компоненты. То есть, мучную кашицу выкладываем в сковороду к овощам.

Если подлива получается густой, можно разбавить ее водой.

Готовим подливу на умеренном огне дополнительно пару минут, солим, высыпаем сахарный песок, кладем лавровый лист.

В итоге получаются вкусные котлеты без добавления хлеба. С котлетами подается подлива, которая усилит вкусовые качества мясного изделия.