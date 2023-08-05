Вкусные котлеты без добавления хлеба. Тот самый рецепт: такие подавали в колхозе со столовской подливой

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Многие испытывают чувство ностальгии по советским котлетам из столовых. Для большинства людей, рожденных в СССР, котлеты по ГОСТу считаются родными. При этом, сейчас приготовить подобные котлеты почти невозможно. Вероятно, причина потери вкуса советских котлет — разница качества продуктов, например, мяса.

Может быть, котлеты готовили по определенной технологии, которую в современном мире никто не повторяет.

Мы попытаемся приблизиться ко вкусу советских котлет из заводских и колхозных столовых.

Ингредиенты для котлет:

  • филе индейки — 600 г;
  • сало — 250 г;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • картофель — 2 шт.;
  • яйцо — шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • панировочные сухари — 200 мл;
  • молоко — 200 мл;
  • соль — ½ ч. л.;
  • перец черный молотый — щепотка;

Ингредиенты для подливы:

  • лук репчатый — шт.;
  • морковь — шт.;
  • мука — 1,5 ст. л.;
  • сливочное масло — 20 г;
  • томатная паста — ст. л.;
  • вода — 300 мл;
  • лавровый лист — шт.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • перец черный молотый — щепотка.

Приготовление котлет:

В миске смешиваем панировочные сухари с молоком, ждем набухания.

Вкусные котлеты без добавления хлеба. Тот самый рецепт: такие подавали в колхозе со столовской подливой

В это время пропускаем через мясорубку филе индейки, сало, очищенный картофель, лук и зубчики чеснока, смешиваем.

Добавляем в фарш набухшие панировочные сухари, разбиваем яйцо, солим и посыпаем черным молотым перцем.

Вкусные котлеты без добавления хлеба. Тот самый рецепт: такие подавали в колхозе со столовской подливой

В сковороде разогреваем растительное масло, формируем небольшие котлеты.

Обжариваем котлеты на максимальном огне до появления румяной корочки с обеих сторон.

Вкусные котлеты без добавления хлеба. Тот самый рецепт: такие подавали в колхозе со столовской подливой

Выкладываем котлеты в форму для запекания сразу после обжаривания.

Запекаем котлеты в духовке под фольгой 40 минут при 180 градусах.

Вкусные котлеты без добавления хлеба. Тот самый рецепт: такие подавали в колхозе со столовской подливой

Для приготовления подливы на одной сковороде растапливаем сливочное масло, придаем ему карамельный оттенок.

Нарезаем мелко репчатый лук, обжариваем в остатках растительного масла от котлет.

Измельчаем морковь на крупной терке, добавляем к мягкому луку, обжариваем.

В сковороду с маслом высыпаем муку, перемешиваем. Лук и морковь обжариваем вместе 4 минуты, а затем добавляем томатную пасту. Через пару минут в сковороду с мясной массой выливаем воду, смешиваем.

Когда томатная паста с овощами слегка поджарится, а мучная кашица слегка загустеет, соединяем компоненты. То есть, мучную кашицу выкладываем в сковороду к овощам.

Вкусные котлеты без добавления хлеба. Тот самый рецепт: такие подавали в колхозе со столовской подливой

Если подлива получается густой, можно разбавить ее водой.

Готовим подливу на умеренном огне дополнительно пару минут, солим, высыпаем сахарный песок, кладем лавровый лист.

Вкусные котлеты без добавления хлеба. Тот самый рецепт: такие подавали в колхозе со столовской подливой

В итоге получаются вкусные котлеты без добавления хлеба. С котлетами подается подлива, которая усилит вкусовые качества мясного изделия.

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