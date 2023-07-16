Вкусный и полезный. Освежающий салат из свёклы с кукурузой: мой выбор в жаркий летний вечер

Блюда из свеклы чаще всего ассоциируются с Сельдью под Шубой. Однако, в мире много рецептов свекольных салатов без добавления рыбы. При этом, подобные блюда получаются не менее вкусными и праздничными.

Помимо торжественных закусочных салатов есть те, которые едят каждый день. Например, винегрет. Готовить его на постоянной основе не хочется. При ежедневном употреблении винегрета, салат надоедает.

Поэтому представляем способ приготовления свекольного салата с кукурузой.

Ингредиенты для свекольного салата:

свекла отварная — 350 г;

красный лук — 100 г;

консервированная кукуруза — 300 г;

чеснок — зубчик;

укроп — пучок;

растительное масло — 30 мл;

соль — ½ ч. л.

Приготовление свекольного салата:

Очищенный лук нарезаем полукольцами, шинкуем мелко зубчик чеснока. Отваренную свеклу очищаем от кожуры и режем небольшим кубиком.

Шинкуем мелко укроп, соединяем его со свеклой, луком и чесноком в салатнике. Убираем жидкость из консервированной кукурузы, выкладываем ее в салатник.

Заправляем салат растительным маслом, солим и тщательно перемешиваем и охлаждаем в холодильнике.

В результате мы имеем быстрый и полезный салат из свеклы и кукурузы.

Вместо растительного масла для заправки можно использовать сметану или домашний майонез.