Вкусный летний десерт: сочетание просто потрясающее. Готовится за 5 минут и без муки

Лето – время сезонных овощей и фруктов. Это отличный период для получения бесплатных витаминов. Если вспомнить стоимость ягод, например, в магазинах, то можно удивиться дороговизне этих продуктов.
Летом можно самостоятельно вырастить любимые фрукты, ягоды и овощи в огороде. Помимо того, чтобы есть ягоды и фрукты с грядок и с деревьев, можно приготовить много полезных блюд. Есть много интересных быстрых десертов. Приготовить лакомства из фруктов и ягод сможет любой новичок в готовке.
Ингредиенты для десерта из клубники:
- Клубника – 250 г;
- Бананы – 2 шт.;
- Сок лимона – 2 ст. л.;
- Творог – 350 г;
- Сметана – 400 г;
- Сахар – 160 г;
- Ванильный сахар – 10 г;
- Желатин быстрорастворимый – 25 г;
- Вода — 70 мл.
Приготовление десерта из клубники:
Очищаем бананы и нарезаем на кружочки 1,5–2 сантиметра толщиной. Заливаем банановые кусочки соком лимона.
Отделяем клубнику от плодоножки и разрезаем пополам. Заливаем желатин водой и оставляем до набухания.
Смешиваем в одной миске творог, сметану, сахар и ванильный сахар. Всю массу доводим до однородности при помощи блендера.
Растапливаем желатин либо на водяной бане, либо в микроволновке, добавляем к основной массе. С помощью венчика хорошо перемешиваем все ингредиенты.
К массе добавляем все подготовленные фрукты, аккуратно смешиваем.
Поверхность кондитерской формы закрываем фольгой. Пергамент выкладываем на дно и по краям, чтобы готовый десерт можно было достать без проблем.
Массу вливаем в форму и убираем в холодильник минимум на 5 часов.
Этот десерт можно дополнительно украсить ягодами или шоколадной крошкой. Его разрез удивит своей красотой, это отличное блюдо для чаепития.