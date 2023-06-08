Вкусный летний десерт: сочетание просто потрясающее. Готовится за 5 минут и без муки

Лето – время сезонных овощей и фруктов. Это отличный период для получения бесплатных витаминов. Если вспомнить стоимость ягод, например, в магазинах, то можно удивиться дороговизне этих продуктов.

Летом можно самостоятельно вырастить любимые фрукты, ягоды и овощи в огороде. Помимо того, чтобы есть ягоды и фрукты с грядок и с деревьев, можно приготовить много полезных блюд. Есть много интересных быстрых десертов. Приготовить лакомства из фруктов и ягод сможет любой новичок в готовке.

Ингредиенты для десерта из клубники:

Клубника – 250 г;

Бананы – 2 шт.;

Сок лимона – 2 ст. л.;

Творог – 350 г;

Сметана – 400 г;

Сахар – 160 г;

Ванильный сахар – 10 г;

Желатин быстрорастворимый – 25 г;

Вода — 70 мл.

Приготовление десерта из клубники:

Очищаем бананы и нарезаем на кружочки 1,5–2 сантиметра толщиной. Заливаем банановые кусочки соком лимона.

Отделяем клубнику от плодоножки и разрезаем пополам. Заливаем желатин водой и оставляем до набухания.

Смешиваем в одной миске творог, сметану, сахар и ванильный сахар. Всю массу доводим до однородности при помощи блендера.

Растапливаем желатин либо на водяной бане, либо в микроволновке, добавляем к основной массе. С помощью венчика хорошо перемешиваем все ингредиенты.

К массе добавляем все подготовленные фрукты, аккуратно смешиваем.

Поверхность кондитерской формы закрываем фольгой. Пергамент выкладываем на дно и по краям, чтобы готовый десерт можно было достать без проблем.

Массу вливаем в форму и убираем в холодильник минимум на 5 часов.

Этот десерт можно дополнительно украсить ягодами или шоколадной крошкой. Его разрез удивит своей красотой, это отличное блюдо для чаепития.