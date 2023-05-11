Вкусный салат из свеклы на каждый день. Готовится за 5 минут, съедят за минуту

О полезных свойствах свеклы должен знать каждый человек. Этот овощ буквально является витаминной бомбой, способной очистить кишечник и вывести вредные токсины. Сок свеклы может справиться с заболеваниями почек и печени.

Важно лишь правильно готовить свеклу, чтобы она была не только полезной, но и вкусной. Так как хороших рецептов блюд из данного овоща бывает мало, стоит обращать внимание на стоящие алгоритмы готовки. Мы расскажем о том, как сделать простой салат из свеклы на каждый день.

Ингредиенты для свекольного салата:

свекла — шт.;

кунжут — 2 ст. л.;

соленый огурец — 2 шт.;

петрушка — веточка;

лук репчатый — 2 шт.;

чеснок — зубчик;

сахар — ½ ч. л.;

растительное масло — 3 ст. л.

Приготовление свекольного салата:

Отваренную и очищенную свеклу нужно измельчить на крупных резцах терки. Огурцы нужно нарезать тонкими полосками, равными по размеру ломтикам свеклы.

Репчатый лук режем тонкими четверть кольцами. В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем в него лук.

Посыпаем лук сахарным песком, перемешиваем и обжариваем на сильном огне до золотистого цвета.

В салатнике соединяем свеклу, огурцы и обжаренный лук. Пропускаем через пресс чеснок, выкладываем в салатник к остальным ингредиентам.

Петрушку надо нашинковать, высыпать в салат вместе с кунжутом и тщательно перемешать.

Данный салат не нуждается в заправке, так как в составе имеет лук в масле. Солить блюдо тоже не стоит, эту функцию выполнил соленый огурец.