Вкус будет идеальным: как лучше пожарить мясо

Жареное мясо – частый гость на наших столах. Чтобы его вкус был неповторим, нужно знать только один секрет.

Правильно приготовить мясо действительно легче, чем кажется. Всего несколько простых секретов – и вы получите идеальный результат.

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Правила для идеального жареного мяса

Эти правила часто используют турецкие хозяйки, для которых мясо – это всегда основное блюдо. Поверьте: кто-кто, а они точно знают, как сделать все лучше.

Первое, о чем нужно помнить – вымачивать мясо совсем не нужно, сделать его нежным помогут другие процессы. Нужно только нарезать его небольшими кусками и приготовить лук, нарезанный полукольцами.

Затем нужно разогреть сковороду и выложить на нее сливочное масло. Когда оно растает – выкладываем лук и мясо. Хорошо перемешиваем ингредиенты и убавляем огонь. 500 граммов мяса нужно томить примерно час – благодаря медленному приготовлению оно сохранит всю свою сочность.

Когда до конца приготовления останется 10 минут, следует воспользоваться тремя ингредиентами: солью, перцем и тимьяном. Затем еще раз хорошо перемешиваем, доводим до готовности и подаем на стол.

В этом способе нет ничего удивительного, так что воспроизвести его смогут все.

К мясу будут смаковать шампиньоны, но сначала узнайте, нужно ли их чистить перед приготовлением.