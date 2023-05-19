Вкус детства – готовим торт Спартак

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Каков ваш любимый торт с детства? Пожалуй, в этом списке точно найдется место для Спартака. Приготовить его не сложно, хоть и довольно долго.

Торт Спартак – это один из самых популярных вариантов домашней выпечки. Тонкие шоколадные лепешки перемащены кремом, что может быть вкуснее?

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Эту домашнюю выпечку часто готовят на праздники, свадьбы, свадьбы. Она хорошо знакома нам с детства, ведь среди большого выбора популярных муссовых десертов мы всегда возвращаемся к хорошей «старой» классике.

Рецепт торта Спартак

  • Время: 4 часа
  • Порции: 8

Ингредиенты для теста:
– яйцо;
– 100 граммов сахара;
– 2 столовые ложки меда;
– 75 граммов молока;
– 50 граммов сливочного масла;
– 1 чайные ложки соды;
– 400 граммов муки;
– 30 граммов какао;
– щепотка соли.

Приготовление:

  • Яйцо размешиваем с сахаром, добавляем молоко и мед и ставим на водяную баню. Размешиваем все до полного растворения всех ингредиентов.
  • Вмешиваем соду и забираем из огня.
  • Добавляем муку, щепотку соли и какао и замешиваем тесто (если нужно муку, добавляйте).
  • Делим на 8 – 9 равных частей, может больше у вас получится и раскатываем еще теплое тесто, так будет проще.
  • Выпекаем при 180 градусах 5-7-10 минут в зависимости от размеров и толщины вашего коржа.
  • После выпекания сразу вырезайте нужную вам форму, затем лепешка станет жесткой и ничего не получится.

Ингредиенты для крема:
– 2 желтка;
– 150 граммов сахара;
– 2 столовые ложки муки;
– ванильный сахар;
– 450 граммов молока;
– 150 грамм масла сливочного.

Приготовление:

  • Желтки размешиваем с 50 г сахара и мукой и ванильным сахаром. Вливаем горячее молоко и быстро перемешиваем.
  • Возвращаем все на огонь и варим до загустения крема и заварки яиц, все должно хорошо прокипеть.
  • Переводим массу в миску и в контакт накрываем пленкой. Даем остыть.
  • Масло сливочное мягкое взбиваем со 100 г сахара и постепенно по ложке добавляем охлажденный крем. Взбиваем до однородной массы.
  • Перемазываем тортик кремом и оставляем в холодильнике. Украшайте по вашему вкусу.

Приятного аппетита!

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