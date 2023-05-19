Рецепты Вкус детства – готовим торт Спартак По Admin - 19 мая, 2023 0 24 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Каков ваш любимый торт с детства? Пожалуй, в этом списке точно найдется место для Спартака. Приготовить его не сложно, хоть и довольно долго. Торт Спартак – это один из самых популярных вариантов домашней выпечки. Тонкие шоколадные лепешки перемащены кремом, что может быть вкуснее? Читайте также Секрет – в мясе: как приготовить сочное филе бедра на мангале Эту домашнюю выпечку часто готовят на праздники, свадьбы, свадьбы. Она хорошо знакома нам с детства, ведь среди большого выбора популярных муссовых десертов мы всегда возвращаемся к хорошей «старой» классике. Рецепт торта Спартак Время: 4 часа Порции: 8 Ингредиенты для теста: – яйцо; – 100 граммов сахара; – 2 столовые ложки меда; – 75 граммов молока; – 50 граммов сливочного масла; – 1 чайные ложки соды; – 400 граммов муки; – 30 граммов какао; – щепотка соли. Приготовление: Яйцо размешиваем с сахаром, добавляем молоко и мед и ставим на водяную баню. Размешиваем все до полного растворения всех ингредиентов. Вмешиваем соду и забираем из огня. Добавляем муку, щепотку соли и какао и замешиваем тесто (если нужно муку, добавляйте). Делим на 8 – 9 равных частей, может больше у вас получится и раскатываем еще теплое тесто, так будет проще. Выпекаем при 180 градусах 5-7-10 минут в зависимости от размеров и толщины вашего коржа. После выпекания сразу вырезайте нужную вам форму, затем лепешка станет жесткой и ничего не получится. Ингредиенты для крема: – 2 желтка; – 150 граммов сахара; – 2 столовые ложки муки; – ванильный сахар; – 450 граммов молока; – 150 грамм масла сливочного. Приготовление: Желтки размешиваем с 50 г сахара и мукой и ванильным сахаром. Вливаем горячее молоко и быстро перемешиваем. Возвращаем все на огонь и варим до загустения крема и заварки яиц, все должно хорошо прокипеть. Переводим массу в миску и в контакт накрываем пленкой. Даем остыть. Масло сливочное мягкое взбиваем со 100 г сахара и постепенно по ложке добавляем охлажденный крем. Взбиваем до однородной массы. Перемазываем тортик кремом и оставляем в холодильнике. Украшайте по вашему вкусу. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Давний гуцульский рецепт – готовим коломыйские кныдли из картофеляТакую можно даже на диете – рецепт куриной лазаньиВкус лета на столе – готовим синабоны с клубникой ко Дню материУкраинский борщ попал в кулинарную книгу по вселенной «Ведьмак»Лучшие рецепты тортов без выпечки ко Дню матери