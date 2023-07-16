Вкус детства: рецепт пирожного «Персик» с начинкой (видео)

При подаче «персики» можно украсить листьями мяты.

Наверное, нет ни одного человека, который бы не пробовал песочные пирожные в виде персика с начинкой из сгущенки. Для тех, кто хочет вспомнить вкус детства или порадовать этим десертом уже своих деток, предлагаем приготовить эти пирожные по рецепту из блога «Кулинарная книга».

Пирожные «Персики»

Ингредиенты:

яйца – 2 шт;

сахар – 170 гр;

сливочное масло – 60 гр;

сметана – 60 гр;

мука – 360 гр;

разрыхлитель – 3 гр;

ванилин – 1 гр.

Для крема:

сгущенка – 150 гр;

сливочный творог – 130 гр.

Способ приготовления:

Яйца с сахаром взбивать на протяжении 5 минут. Затем добавить масло, сметану, взбивать еще 10-15 секунд. В массу ввести муку, перемешанную с разрыхлителем и ванилином, замесить тесто. Отправить его на 40 минут в холодильник.

Тесто достать из холодильника, сформировать шарики весом около 35 граммов каждый. Отправить их в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 13-15 минут.

Из немного остывших половинок удалить ножом серединки и наполнить кремом, соединить половинки.

Получившиеся «персики» покрасить цветным желе (желтым и красным), посыпать сахаром. Сушить при комнатной температуре, а затем на несколько часов отправить в холодильник.

При подаче пирожные можно украсить листиками мяты.

Еще один вариант приготовления этого десерта – от блогера Ольги Матвей.

Ранее Фокус писал, как приготовить ленивые пирожные с клубникой.