Вкус Италии. Рецепт салата «Пармиджано» с баклажанами

Это красивый и очень вкусный салат, который подойдет для пикника.
Салат «Пармиджано» — это красивый и яркий салат итальянской кухни, который сочетает в себе жареные в хлебной панировке баклажаны, свежие помидоры и моцареллу. Овощи для него можно приготовить на гриле, а можно и дома на сковороде. Этот салат точно вам понравится, ведь в нем удачно сочетаются вкусы и текстуры. Фокус расскажет, как его приготовить.
Салат «Пармиджано»
Ингредиенты:
- 1 большой баклажан;
- 100 г моцареллы;
- 50 г пармезана;
- 3 помидора;
- 100 г салата айсберг;
- 2 ст. л. хлебных сухарей;
- 2 ст. л. муки;
- 1 яйцо;
- растительное масло для жарки;
- соль, перец, травы по вкусу.
Для заправки:
- 2 ст. л. томатного соуса;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- 1 ч. л. уксуса;
- 1 зубчик чеснока;
- соль, перец, травы по вкусу.
Баклажан нарежьте кружочками толщиной около 0,5 см, посолите и оставьте на несколько минут.
Моцареллу нарежьте тонкими ломтиками или разорвите на кусочки. Пармезан натрите на терке. Помидоры нарежьте кружочками или дольками. Салат айсберг порвите.
Яйцо взбить в миске вилкой. В другой миске смешать хлебные сухари, муку и травы по вкусу.
Баклажаны обсушите бумажными полотенцами, обмакните в яйцо, затем в сухарную смесь и обжарьте на сковороде в растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон. Выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.
Для заправки в небольшой кастрюльке смешайте томатный соус, оливковое масло, уксус, чеснок, соль, перец и травы. Доведите до кипения и готовьте на медленном огне около 5 минут, помешивая.
На большом блюде выложите слой салата айсберг, сверху распределите баклажаны, помидоры и моцареллу. Посыпьте пармезаном и полейте заправкой. Салат Пармиджано готов!
К такому салату вы можете подать запеченный картофель по французскому рецепту.