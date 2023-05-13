Вкус лета на столе – готовим синабоны с клубникой ко Дню матери

Синабоны приобрели незаурядную популярность в Украине, ведь эти душистые булочки с корицей еще то удовольствие. Но пробовали ли вы их с другими вкусами? У нас есть рецепт с клубникой.

Не знаете, чем удивить родных? Всегда отличным подарком или сладким сюрпризом станет приготовленная собственноручно домашняя выпечка, как синабоны.

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Синабоны можно формировать по классическому рецепту с молотой корицей, или немного добавить свежих нот и подать с клубничным джемом и свежими ягодами.

Рецепт синабонов с клубникой

Время: 2 часа

2 часа Порции: 12

Ингредиенты:

– 570 граммов муки;

– 2 яйца;

– 200 граммов молока;

– 70 граммов сахара;

– 60 граммов сливочного масла;

– 30 граммов свежих дрожжей (10 граммов сухих);

– 4 грамма соли;

– 30 граммов ванильного сахара.

Для начинки:

– 60 граммов сливочного масла;

– 100 граммов сахара;

– 20 граммов корицы.

Или:

– 300 грамм клубничного джема;

– 80 граммов сахара.

Для крема:

– 250 граммов сыра маскарпоне;

– 100 граммов сахарной пудры;

– 50 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Соединяем яйца, молоко, сахар, ванильный сахар, соль и перемешиваем. Добавляем дрожжи, растворяем их.

Частями вводим муку, вмешивая ее. Затем добавляем мягкое сливочное масло и вымешиваем тесто 15 минут.

Даем подняться в 2 – 2,5 раза, обходим его, раскатываем в размеры на два А4 листа (можно чуть больше).

Смазываем джемом и посыпаем сахаром (или маслом и посыпаем с корицей). Закручиваем, делим на 12 частей.

Выкладываем в противень и даем вырасти в 2 раза. Запекаем на температуре 160 – 180 градусов 20 минут.

Готовые синабоны (еще теплые) смазываем кремом из маскарпоне, масла и сахарной пудры (просто все смешать).

На верх нарезаем клубнику, растапливаем шоколадку с добавлением немного молока и поливаем сверху.

Приятного аппетита!