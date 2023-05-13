Рецепты Вкус лета на столе – готовим синабоны с клубникой ко Дню матери По Admin - 13 мая, 2023 0 12 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Синабоны приобрели незаурядную популярность в Украине, ведь эти душистые булочки с корицей еще то удовольствие. Но пробовали ли вы их с другими вкусами? У нас есть рецепт с клубникой. Не знаете, чем удивить родных? Всегда отличным подарком или сладким сюрпризом станет приготовленная собственноручно домашняя выпечка, как синабоны. Читайте также Вкусно и полезно: рецепт чечевицы с куриными голеньми по-европейски Синабоны можно формировать по классическому рецепту с молотой корицей, или немного добавить свежих нот и подать с клубничным джемом и свежими ягодами. Рецепт синабонов с клубникой Время: 2 часа Порции: 12 Ингредиенты: – 570 граммов муки; – 2 яйца; – 200 граммов молока; – 70 граммов сахара; – 60 граммов сливочного масла; – 30 граммов свежих дрожжей (10 граммов сухих); – 4 грамма соли; – 30 граммов ванильного сахара. Для начинки: – 60 граммов сливочного масла; – 100 граммов сахара; – 20 граммов корицы. Или: – 300 грамм клубничного джема; – 80 граммов сахара. Для крема: – 250 граммов сыра маскарпоне; – 100 граммов сахарной пудры; – 50 граммов сливочного масла. Приготовление: Соединяем яйца, молоко, сахар, ванильный сахар, соль и перемешиваем. Добавляем дрожжи, растворяем их. Частями вводим муку, вмешивая ее. Затем добавляем мягкое сливочное масло и вымешиваем тесто 15 минут. Даем подняться в 2 – 2,5 раза, обходим его, раскатываем в размеры на два А4 листа (можно чуть больше). Смазываем джемом и посыпаем сахаром (или маслом и посыпаем с корицей). Закручиваем, делим на 12 частей. Выкладываем в противень и даем вырасти в 2 раза. Запекаем на температуре 160 – 180 градусов 20 минут. Готовые синабоны (еще теплые) смазываем кремом из маскарпоне, масла и сахарной пудры (просто все смешать). На верх нарезаем клубнику, растапливаем шоколадку с добавлением немного молока и поливаем сверху. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Рецепт сырной галеты с клубникой – открываем сезон ягодЧесночно сырный багет – простое блюдо из доступных ингредиентовДва ингредиента и готово – рецепт желейных рулетиковДавний гуцульский рецепт – готовим коломыйские кныдли из картофеляУкраинские крученики из курятины – вкус, который невозможно забыть