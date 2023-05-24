Вкус лета. Рецепт кастильского салата с апельсинами и хамоном

Это яркий салат с необычным сочетанием продуктов.

Кастильский салат с апельсинами отлично подойдет для весеннее-летнего меню. Он вкусный, просто готовится и его вкус вас поразит. Он сочетает в себе сладость апельсинов, солоноватость хамона и пикантность маслин. Этот салат подойдет для легкого обеда или ужина, а также для праздничного стола. Как его приготовить расскажет Фокус.

Кастильский салат из апельсинов с хамоном

Ингредиенты:

1 крупный апельсин;

50 г тонко нарезанного хамона;

70 г испанских маслин;

1/2 красной сладкой луковицы;

небольшой пучок кресс-салата (или другого зеленого салата);

1 ст.л. оливкового масла;

соль и свежемолотый черный перец по вкусу;

щепотка зиры (необязательно).

Очистите апельсин от кожуры и белой пленки, вырежьте из него дольки без перегородок. Разрежьте каждую дольку на три части и положите в большую миску.

Нарежьте хамон полосками шириной около 1 см и добавьте к апельсинам.

Раздавите маслины ножом, выньте из них косточки и нарежьте дольками. Добавьте к салату.

Нарежьте красный лук тонкими кольцами, а затем разрежьте их на четвертинки. Положите в салат.

Порвите руками листья кресс-салата и добавьте к остальным ингредиентам.

Приправьте салат солью, перцем, зирой (если используете), соком, который выделился из апельсинов, и оливковым маслом. Перемешайте все аккуратно.

Выложите салат на большое блюдо или разделите на порционные тарелки. Приятного аппетита!

Также вы можете приготовить вкусный запеченный картофель Хассельбек. Он отлично подойдет к такому легкому салату.