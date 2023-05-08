Вкус Португалии: Arroz Doce – сладкий рисовый пудинг

Пудинг с рисом готовят во многих странах мира, но только в Португалии он получается особенным и неповторимым.

Arroz Doce – это разновидность рисового пудинга с добавлением корицы. Насыщенный, бархатистый рисовый пудинг, слегка сладкий, с нотками корицы и тонким цитрусовым оттенком наверняка придется вам по душе, а Фокус предоставит вам самый подробный рецепт его приготовления.

Arroz Doce рисовый пудинг

Ингридиенты:

250 гр риса;

950 мл воды;

1/4 чайной ложки соли;

950 мл молока;

2 стакана (470 мл) сахара;

4 яйца;

1/4 чайной ложки корицы.

В кастрюле с толстым дном смешайте рис, воду и соль. Доведите до кипения на высоком огне, затем уменьшите огонь и варите рис до мягкости, около 15 минут, помешивая иногда.

Предварительно разогрейте духовку до 180°C и смажьте форму для запекания маслом или сливочным маргарином.

В большой миске взбейте яйца с помощью венчика или миксера. Постепенно добавляйте сахар и продолжайте взбивать до получения однородной смеси.

Добавьте молоко и корицу в миску с яично-сахарной смесью и хорошо перемешайте.

Выложите отваренный рис в подготовленную форму для запекания и разровняйте поверхность.

Залейте рис яично-молочной смесью и поставьте в духовку на 45-60 минут или до того, как пудинг станет твердым и золотистым сверху.

Выньте пудинг из духовки и дайте ему немного остыть перед подачей. Посыпьте поверхность пудинга корицей по вкусу.

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