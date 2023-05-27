Рецепты Вкус, возвращающий на бабушкину кухню: испеките орешки со сгущенкой для своих родных По Admin - 27 мая, 2023 0 43 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Хрустящее песочное печенье и вареная сгущенка – это не просто невероятная выпечка, но и нежный вкус детства. Воспользуйтесь случаем и вернитесь в эти прекрасные мгновения. Орешки с начинкой прекрасно подходят для любого случая. Готовьте сразу две порции, ведь от этого сладкого и нежного печенья не останется даже крошки. Не упустите Удовольствие от отдыха будет максимальным: что приготовить и не забыть взять на природу Рецепт орешков со сгущенкой Время: 1 час Порций: 6 Сладкое наслаждение / Фото Инстаграм vika tolokova2⠀ Ингредиенты: – 2 яйца; – 70 грамм сахарной пудры; – 0,5 чайной ложки ванильного сахара; – 200 грамм сливочного масла; – 400 грамм муки; – 2 столовые ложки кукурузного крахмала; – щепотка соли; – 0.5 чайной ложки соды гашенной уксусом; – 1 банка вареной сгущенки. Приготовление: Для того чтобы орешки получились хрустящими и одновременно рассыпчатыми, все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Для начала взбейте масло с пудрой, солью и ванилью до однородности. Лучше всего это делать на небольшой скорости миксера. Добавьте по одному яйцу и соду и все тщательно перемешайте. Муку и крахмал просейте в массу и замесите быстро. Разделите его на несколько шариков весом около 7 – 8 грамм. Выпекайте в специальной форме на маленьком огне. Каждую готовую крышечку смажьте сгущенкой и соединяйте вместе. Внутрь можно положить орешек. Время выпечки и количество теста зависит от вашей орешницы. Сгущенку можно приготовить дома самостоятельно. Воспользуйтесь простым рецептом всего из трех ингредиентов. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Французский пирог на украинский лад – рецепт с курицей и овощамиТо, что нужно на выходные: 15 минут – и спагетти С песто уже на вашем столеБольше не покупаем в магазине – рецепт домашнего твердого сыра из молокаТакую можно даже на диете – рецепт куриной лазаньиУкраинский картофель на французский лад – готовим гратен в духовке