Рецепты Вкус удивит с первой ложки: борщ с вишнями по рецепту предков По Admin - 17 июля, 2023 0 39 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Существует множество рецептов приготовления настоящего украинского борща. Наши предки готовили его со свеклой, щавелем или крапивой Но пробовали ли вы его с вишнями? ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Борщ – давнее блюдо украинской кухни, которое часто готовят не только по большим праздникам, но и по воскресеньям. Мы дома готовим традиционный красный борщ на бульоне с добавлением свеклы, моркови, картофеля. Читайте также Праздник даже в будний день: 3 небанальных рецепта из куриных колбасок Популярными вариантами первого блюда также борщ с грибами, фасолью, черносливом и даже с вишней. Рецепт борща с вишнями Время: 3 – 4 часа Порции: 8 Ингредиенты: – 370 граммов говядины на кости; – 180 граммов лука; – 370 граммов моркови; – 1 лавровый лист; – 1 штука бадьяна; – 180 граммов моркови; – 2 грамма тмина; – 100 граммов лука; – 2 грамма паприки; – 130 граммов болгарского перца; – 300 граммов помидоров; – 580 граммов свеклы; – 15 граммов чеснока; – 1 столовая ложка лимонного сока; – 12 граммов соли; – 4 грамма черного молотого перца; – 300 граммов вишни; – 450 граммов картофеля; – 300 граммов белокочанной капусты. Приготовление: Для бульона: говядину отвариваем 3 часа со 180 граммами лука, 370 граммами моркови, бадьяной звездочкой, солью и лавровым листом. Когда бульон будет готов, процеживаем его и оставьте только мясо, которое затем нарезаем перед подачей. Отдельно готовим 3 зажарки: измельченную морковь (180 граммов) с тмином, луком (100 граммов) и паприкой; болгарский перец с помидорами; предварительно запеченная свекла, нарезанная соломкой, с лимонным соком и чесноком. Поочередно добавляем зажарки в бульон. Затем добавляем картофель, мелко нарезанную капусту и вишню без косточки. Сразу же выключаем плиту, накрываем кастрюлю крышкой и оставляем на 1 час. Через час борщ можно подавать: наливаем его в тарелку, добавляем мясо, посыпаем укропом и отдельно подаем сметану. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить пожилой зеленый борщ со щавелем по нашему рецепту. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Начинаем неделю правильно: клубничный торт с шоколадным коржом и кремом тирамисуДавний гуцульский рецепт – готовим коломыйские кныдли из картофеляУкраинский борщ попал в кулинарную книгу по вселенной «Ведьмак»Используем брокколи и цветную капусту: рецепт летнего блюда от Евгения КлопотенкоЛучшие рецепты тортов без выпечки ко Дню матери