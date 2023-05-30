Вкусная еда за 2 минуты – это «Легко!»: какие новые блюда предлагают украинцам

Сэкономить время на приготовлении блюд, не жертвуя при этом вкусом и качеством – всегда хорошая идея. Но как это сделать – делимся проверенным лайфхаком.

Для приготовления вкусного блюда не всегда нужны сложные манипуляции, информирует 24 Канал. На самом деле достаточно всего 5 минут. Это возможно благодаря ТМ «Легко!», которая предлагает высококачественные замороженные продукты на любой вкус.

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Поэтому то ли друзья неожиданно пришли, или же семейный ужин вот-вот начнется: с ТМ «Легко!» каждое застолье можно устроить без особого труда. А для тех, у кого нет времени на запекание или жарку, украинский производитель разработал новую линейку продукции, с которой наслаждаться вкусными блюдами стало еще легче!

Что входит в новую линейку готовых блюд бренда «Легко!»

ТМ «Легко!» активно развивается, учитывая потребности потребителей. Поэтому теперь в линейке – готовые решения на завтрак, ланч, обед или ужин. Ведь при любых обстоятельствах: с новыми блюдами от ТМ «Легко!» вы не пропустите прием пищи.

Так, новый день стоит начать с сырников. Этот питательный завтрак выбирают даже гурманы из-за нежной текстуры. А в сочетании с ароматным кофе сырники от ТМ «Легко!» помогут создать особый заряд на весь день.

Кроме этого, это блюдо никогда не может надоесть, ведь сырники прекрасно сочетаются с ягодами и фруктами, джемами, медом или сметаной. Так что каждый день вы будете встречать с новым завтраком, потратив на его разогрев всего 2 минуты.

Сырники на завтрак / Фото ТМ «Легко!»

Впрочем, есть и другие варианты, которые позволят вкусно поесть вне зависимости от времени суток и места пребывания. В частности, сытные блинчики с мясом разнообразят привычный рацион.

Это блюдо гармонично объединило нежный сливочный вкус блинов и курицы со специями, поэтому станет отличным выбором как для завтрака, так и для обеда или ужина.

Блинчики с мясом / Фото ТМ «Легко!»

Также бренд ТМ «Легко!» предлагает плов с курицей. Казалось бы, это привычное для украинцев блюдо, однако не стоит его недооценивать. Ведь плов от ТМ «Легко!» – это цельные кусочки сочной курочки, нежный рис, а также овощи и особенные специи. Несомненно, это идеальное комбо для вашего сытного обеда.