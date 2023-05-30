Вкусная еда за 2 минуты – это «Легко!»: какие новые блюда предлагают украинцам

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Сэкономить время на приготовлении блюд, не жертвуя при этом вкусом и качеством – всегда хорошая идея. Но как это сделать – делимся проверенным лайфхаком.

Для приготовления вкусного блюда не всегда нужны сложные манипуляции, информирует 24 Канал. На самом деле достаточно всего 5 минут. Это возможно благодаря ТМ «Легко!», которая предлагает высококачественные замороженные продукты на любой вкус.

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Поэтому то ли друзья неожиданно пришли, или же семейный ужин вот-вот начнется: с ТМ «Легко!» каждое застолье можно устроить без особого труда. А для тех, у кого нет времени на запекание или жарку, украинский производитель разработал новую линейку продукции, с которой наслаждаться вкусными блюдами стало еще легче!

Что входит в новую линейку готовых блюд бренда «Легко!»

ТМ «Легко!» активно развивается, учитывая потребности потребителей. Поэтому теперь в линейке – готовые решения на завтрак, ланч, обед или ужин. Ведь при любых обстоятельствах: с новыми блюдами от ТМ «Легко!» вы не пропустите прием пищи.

Так, новый день стоит начать с сырников. Этот питательный завтрак выбирают даже гурманы из-за нежной текстуры. А в сочетании с ароматным кофе сырники от ТМ «Легко!» помогут создать особый заряд на весь день.

Кроме этого, это блюдо никогда не может надоесть, ведь сырники прекрасно сочетаются с ягодами и фруктами, джемами, медом или сметаной. Так что каждый день вы будете встречать с новым завтраком, потратив на его разогрев всего 2 минуты.

Сырники на завтрак / Фото ТМ «Легко!»

Впрочем, есть и другие варианты, которые позволят вкусно поесть вне зависимости от времени суток и места пребывания. В частности, сытные блинчики с мясом разнообразят привычный рацион.

Это блюдо гармонично объединило нежный сливочный вкус блинов и курицы со специями, поэтому станет отличным выбором как для завтрака, так и для обеда или ужина.

Блинчики с мясом / Фото ТМ «Легко!»

Также бренд ТМ «Легко!» предлагает плов с курицей. Казалось бы, это привычное для украинцев блюдо, однако не стоит его недооценивать. Ведь плов от ТМ «Легко!» – это цельные кусочки сочной курочки, нежный рис, а также овощи и особенные специи. Несомненно, это идеальное комбо для вашего сытного обеда.

Плов с курицей отлично подойдет для обеда / Фото ТМ «Легко!»

Если же вам хочется жареной курятины, котлеты станут хорошим выбором. Сочное мясо понравится как взрослым, так и детям, поэтому блюдо можно выбрать для семейной трапезы.

Кроме этого, куриные котлеты от ТМ «Легко!» сочетаются с любыми овощами или гарнирами, так что можете быть уверены: упаковка этого блюда в вашем холодильнике всегда пригодится.

Куриные котлеты – блюдо, которое подойдет как для обеда, так и для ужина / Фото ТМ «Легко!»

Так что долго стоять у плиты и бегать по магазинам со списком нужных продуктов – это не единственный вариант, который позволит подать на стол вкусную еду. С ТМ «Легко!» все, что нужно сделать: снять этикетку, поставить блюдо в лотке на несколько минут в микроволновую печь – и вуаля, вкусная трапеза готова. Домашнее меню или рабочий перекус – теперь это дело всего лишь нескольких минут.

Какие еще преимущества готовых блюд бренда «Легко!»

  • Это не только быстро, но и просто. Блюда из новой линейки ТМ «Легко!» охлажденные и полностью готовые к употреблению. Поэтому достаточно разогреть их в течение 2 минут в микроволновке и подать теплыми к столу. Согласитесь: с этим справятся даже дети.

  • Без лишней посуды. Эти блюда по-настоящему легки в потреблении, поскольку не оставляют за собой гору посуды. Их можно разогревать и есть из упаковки, что очень удобно.

  • Приятное разнообразие. ТМ «Легко!» собрала в своей новой линейке наиболее популярные и уже знакомые украинцам блюда. Поэтому каждый найдет здесь продукт по вкусу.

Где найти продукцию ТМ «Легко!»

Украинцы выбирают ТМ «Легко!», ведь это линейка качественной и вкусной готовой еды. Благодаря бренду не нужно думать, что приготовить сегодня, ведь есть множество вариантов для вкусного завтрака, ланча, обеда или ужина.

Найти продукцию так же легко, как и ее разогреть. Линейка бренда представлена в сети магазинов Фора, адреса точек продажи можно найти в закрепленных страницах Instagram. А больше о новинках ТМ «Легко!» узнавайте в соцсетях, в частности Facebook.

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