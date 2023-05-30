Вкусная еда за 2 минуты – это «Легко!»: какие новые блюда предлагают украинцам

Плов с курицей отлично подойдет для обеда / Фото ТМ «Легко!»
Если же вам хочется жареной курятины, котлеты станут хорошим выбором. Сочное мясо понравится как взрослым, так и детям, поэтому блюдо можно выбрать для семейной трапезы.
Кроме этого, куриные котлеты от ТМ «Легко!» сочетаются с любыми овощами или гарнирами, так что можете быть уверены: упаковка этого блюда в вашем холодильнике всегда пригодится.
Куриные котлеты – блюдо, которое подойдет как для обеда, так и для ужина / Фото ТМ «Легко!»
Так что долго стоять у плиты и бегать по магазинам со списком нужных продуктов – это не единственный вариант, который позволит подать на стол вкусную еду. С ТМ «Легко!» все, что нужно сделать: снять этикетку, поставить блюдо в лотке на несколько минут в микроволновую печь – и вуаля, вкусная трапеза готова. Домашнее меню или рабочий перекус – теперь это дело всего лишь нескольких минут.
Какие еще преимущества готовых блюд бренда «Легко!»
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Это не только быстро, но и просто. Блюда из новой линейки ТМ «Легко!» охлажденные и полностью готовые к употреблению. Поэтому достаточно разогреть их в течение 2 минут в микроволновке и подать теплыми к столу. Согласитесь: с этим справятся даже дети.
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Без лишней посуды. Эти блюда по-настоящему легки в потреблении, поскольку не оставляют за собой гору посуды. Их можно разогревать и есть из упаковки, что очень удобно.
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Приятное разнообразие. ТМ «Легко!» собрала в своей новой линейке наиболее популярные и уже знакомые украинцам блюда. Поэтому каждый найдет здесь продукт по вкусу.
Где найти продукцию ТМ «Легко!»
Украинцы выбирают ТМ «Легко!», ведь это линейка качественной и вкусной готовой еды. Благодаря бренду не нужно думать, что приготовить сегодня, ведь есть множество вариантов для вкусного завтрака, ланча, обеда или ужина.
Найти продукцию так же легко, как и ее разогреть. Линейка бренда представлена в сети магазинов Фора, адреса точек продажи можно найти в закрепленных страницах Instagram. А больше о новинках ТМ «Легко!» узнавайте в соцсетях, в частности Facebook.