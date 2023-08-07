Вкусная и легкая в приготовлении выпечка: рецепт торта «Пина колада»

Если любите этот коктейль, то и торт вам понравится.

Вкусный торт с ароматом кокоса и ананасов — это настоящий летний десерт. Тем более если вам нравится одноименный коктейль. Готовится он быстро, а результат вас поразит. Рецепт опубликовали на сайте «Высокий замок».

Торт «Пина колада»

Ингредиенты:

Для бисквита:

3 яйца;

щепотка соли;

½ стакана сахара;

½ стакана пшеничной муки;

1/3 стакана картофельного крахмала;

1 ч. ложка разрыхлителя;

1 ст. ложка воды.

Для кокосового безе:

4 белка;

¾ стакана сахара;

1 ст. ложка картофельного крахмала;

200 г кокосовой стружки.

Для крем-пудинга:

1 банка ананасов (примерно 400 г);

1 стакан сиропа из-под ананасов;

½ стакана молока;

4 ст. ложки сахара;

4 желтка;

1 пудинг (40 г) ванильный или сливочный (без сахара);

200 г сливочного масла.

Для начала приготовьте бисквит. Отделите белки от желтков и взбейте их со щепоткой соли. Затем порциями всыпьте сахар и взбивайте до образования крепкой блестящей пены. Добавьте желтки и перемешайте. Всыпьте муку и разрыхлитель, влейте воду и теперь аккуратно, но тщательно перемешайте ложкой.

Выложите тесто на противень (23×33 см), застеленный бумагой для выпекания. Выпекайте бисквит при 180 градусах около 30 минут.

Пока бисквит печется, приготовьте кокосовое безе. Белки взбейте с солью, постепенно добавляя сахар, до густой и блестящей пены. Всыпьте кокосовую стружку и картофельный крахмал и тщательно перемешайте. Переложите на противень и выпекать при 170 градусах тоже около получаса.

А теперь готовьте крем-пудинг с ананасом. Ананас нарежьте кубиками. Сироп налейте в кастрюлю, добавьте сахар и доведите до кипения. Молоко смешайте с пудингом и желтками, залейте кипящим сиропом, и, постоянно помешивая, варите до загустения.

Готовый пудинг охладите. Мягкое сливочное масло взбейте до белого цвета, это займет минут десять.

Затем, не прекращая миксер, добавьте пудинг и мешайте до однородности. Готовую массу перемешайте с измельченным ананасом. Теперь соберите торт. Выложите крем на бисквит, разровняйте и покройте кокосовым безе. Оставьте в холодильнике на несколько часов.

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