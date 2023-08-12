Рецепты Вкусная и сочная курочка в маринаде запеченная с овощами – домашний рецепт По Admin - 12 августа, 2023 0 56 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Не всегда у нас достаточно времени на приготовление пищи. Особенно если речь идет о полезных блюдах. У нас есть рецепт, который найдет свое место среди ваших любимых. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Чтобы сытно и быстро поужинать или пообедать, предлагаем рецепт запеченной курочки в фольге с овощами. Такое блюдо не только насытится, но и сохранит фигуру. Читайте также Суп, салат или хот-дог, или как вкусно накормить семью в считанные минуты. Использование фольги, а не обычного противня сэкономит время на мытье посуды, которая всегда накапливается в раковине. Чего только не придумаешь, чтобы не мыть посуду, правда? Рецепт запеченной курицы с овощами в фольге Время: 2 часа Порции: 4 Ингредиенты: – куриные бедра; – 6 столовых ложек соевого соуса; – 3 столовые ложки французской горчицы; – 1 столовая ложка меда; – 6 картофелин; – 1 сладкий перец; – 200 граммов шампиньонов; – 1 – 2 репчатых лука; – 5 столовых ложек масла; – любимые специи. Приготовление: Маринуем куриные бедра в смеси соевого соуса, гречицы, меда. Перемешиваем и оставляем на несколько часов. Этот процесс можно подготовить с вечера, так мясо хорошо промаринуется в холодильнике. Картофель и перец нарезаем крупными кубиками, грибы разрезаем на четвертинки, а лук нарезаем колечками. В одном большом сосуде смешиваем картофель, сладкий перец, грибы, масло и специи (смесь сушеных овощей с солью) и перемешиваем. Из пищевой фольги делаем такого типа тарелочку глубокую и на каждую выкладываем одно куриное бедро, смесь овощей и сверху лук кольцами. Заматываем каждую порцию раздельно и выпекаем при температуре 190 градусов 45 минут. Готовое блюдо сверху при желании посыпаем мелко нарезанной зеленью. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить вареники с вишнями по нашему рецепту. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Три холодных супа на лето – пальчики оближетеВы еще так не готовили: рецепт чипсов из жареных макаронДесерт с нектаринами в бокале – смотрится роскошно, съедается быстроТак необычно, но очень вкусно: рецепт маринованной черешниМолочные батоны – вкус детства на вашем столе