Вкусная и сочная курочка в маринаде запеченная с овощами – домашний рецепт

Не всегда у нас достаточно времени на приготовление пищи. Особенно если речь идет о полезных блюдах. У нас есть рецепт, который найдет свое место среди ваших любимых.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Чтобы сытно и быстро поужинать или пообедать, предлагаем рецепт запеченной курочки в фольге с овощами. Такое блюдо не только насытится, но и сохранит фигуру.

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Использование фольги, а не обычного противня сэкономит время на мытье посуды, которая всегда накапливается в раковине. Чего только не придумаешь, чтобы не мыть посуду, правда?

Рецепт запеченной курицы с овощами в фольге

Время: 2 часа

2 часа Порции: 4

Ингредиенты:

– куриные бедра;

– 6 столовых ложек соевого соуса;

– 3 столовые ложки французской горчицы;

– 1 столовая ложка меда;

– 6 картофелин;

– 1 сладкий перец;

– 200 граммов шампиньонов;

– 1 – 2 репчатых лука;

– 5 столовых ложек масла;

– любимые специи.

Приготовление:

Маринуем куриные бедра в смеси соевого соуса, гречицы, меда. Перемешиваем и оставляем на несколько часов. Этот процесс можно подготовить с вечера, так мясо хорошо промаринуется в холодильнике.

Картофель и перец нарезаем крупными кубиками, грибы разрезаем на четвертинки, а лук нарезаем колечками.

В одном большом сосуде смешиваем картофель, сладкий перец, грибы, масло и специи (смесь сушеных овощей с солью) и перемешиваем.

Из пищевой фольги делаем такого типа тарелочку глубокую и на каждую выкладываем одно куриное бедро, смесь овощей и сверху лук кольцами.

Заматываем каждую порцию раздельно и выпекаем при температуре 190 градусов 45 минут.

Готовое блюдо сверху при желании посыпаем мелко нарезанной зеленью.

Приятного аппетита!

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