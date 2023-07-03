Вкусная закуска на скорую руку: слойки с рыбой и огурцом

Перед подачей слойки рекомендуется подержать в холодильнике, чтобы они стали чуть мягче.

Если у вас в холодильнике есть немного слоеного теста, слабосоленой рыбы и несколько яиц, из этого набора можно приготовить потрясающе вкусную закуску, рецептом которой поделились в кулинарном блоге «Сборник рецептов». Она станет отличным перекусом на день, а также разнообразит меню на пикнике или прогулке.

Закуска из слоеного теста

слоеное тесто;

желток;

огурец;

слабосоленая рыба;

творожный сыр.

Способ приготовления:

Слоеное тесто нарезать квадратиками. Белок и желток разделить, в желток добавить немного молока, хорошо размешать и смазать тесто.

Отправить квадратики на 15-20 минут в разогретую до 180 градусов духовку, пока они пропекутся до румяности.

Готовые слойки разделить пополам, обе половинки намазать творожным сыром. В одну половинку положить кусочек рыбки и колечко огурца, накрыть второй половинкой.

Оставить настояться в холодильнике пару часов. За это время слойки станут чуть мягче.

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