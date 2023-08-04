Вкусная закуска: простой рецепт маринованных баклажанов

Маринованные баклажаны — это настоящий летний гарнир, который идеально подходит к основным блюдам из мяса или рыбы.
Если вы любите баклажаны, то вам точно понравится этот рецепт. Приготовить их очень просто, сначала баклажаны подрумяниваются на гриле, а потом маринуются во вкусном маринаде.
Этот рецепт, опубликованный на кулинарном сайте Giallo Zafferano, базовый. Вы всегда можете сделать маринад острее, добавив больше чили, или, если любите – положите больше чеснока.
Маринованные баклажаны
Ингредиенты:
- баклажаны 700 г;
- оливковое масло — 100 г;
- белый винный уксус — 40 г;
- свежий перец чили;
- чеснок — 1 зубчик;
- майоран — 2 веточки;
- тимьян — 3 веточки;
- 1 веточка мяты;
- соль.
Чтобы приготовить маринованные баклажаны, начните с того, что подготовьте баклажаны. Вымойте и высушите их, затем удалите плодоножку. Нарежьте ломтиками толщиной 5-6 мм.
Сначала обжарьте баклажаны на сильно разогретом гриле, или гриль-сковороде с одной стороны, а потом переверните на другу.
Пока подрумяненные баклажаны остывают, приготовьте маринад.
Чеснок очистите и измельчите ножом, или пропустите через пресс. Очистите перец чили и удалите семена. Они не слишком хорошо усваиваются и придают больше остроты, чем, возможно, вы рассчитывали. Перец тонко нарежьте.
Поместите измельченный чеснок и перец чили в миску. Очистите и нарежьте свежие ароматные травы. Добавьте их к прочим ингредиентам.
Налейте масло и уксус и перемешайте.
Полейте баклажаны ароматным маринадом, приправьте щепоткой соли, накройте крышкой и оставьте в холодильнике на несколько часов.
Маринованные баклажаны можно хранить в холодильнике несколько дней, если они полностью покрыты маслом. В противном случае их необходимо употребить за один день. Замораживать их не рекомендуется.
Также из баклажанов вы можете приготовить вкусные рулетики с сыром и ветчиной.