Рецепты Вкуснее Цезаря: рецепт салата с ананасами По Admin - 16 августа, 2023 0 45 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Если опрашивать друзей или родных: «Какой их любимый салат»? Большинство выберет Цезарь. Безусловно, это классика американской кухни, но почему бы не попробовать в своем меню что-нибудь новое, например с ананасами. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Салат – отличный вариант не только для быстрого перекуса, но и неизменное блюдо на праздничном столе. Существует множество рецептов вкусных и сытных салатов, низкокалорийных или диетических. Читайте также Говяжья котлета – универсальный продукт: три оригинальных рецепта, которые это докажут 24 канал подготовил настоящее сокровище – рецепт салата с ананасами, курицей и зелеными оливками. Его не нужно долго готовить, ведь все ингредиенты уже готовы к употреблению. Нарезаем, смешиваем и готово. Рецепт салата с ананасами. Время: 20 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 1 банка консервированных ананасов; – 250 граммов копченой курицы; – 1 банка зеленых оливок без косточек; – 200 граммов маринованных грибов; – 200 граммов твердого сыра; – 1 банка консервированной кукурузы; – майонез. Приготовление: Нарезаем кубиками твердый сыр, копченую курицу. Оливки и грибы разрезаем половинками или оставляем целыми. С консервированных ананасов и кукурузы сливаем всю жидкость. Если ананасы кусочками – отлично, если кольцами – нарезаем их ножом. В глубокой салатнице смешиваем все ингредиенты, заправляем майонезом и перемешиваем. Подаем к столу и смакуем! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить домашнее печенье с сахаром по нашему рецепту. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Французская классика из украинских продуктов: готовим киш лорен с курицейШоколадное тесто, маковый слой с вишнями и творожная прослойка: приготовьте сырник КоролевскийБлюда, которые передавались годами: древние лемковские рецептыТак необычно, но очень вкусно: рецепт маринованной черешниДесерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минут