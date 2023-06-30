Вкуснее чем в Италии – настоящее песто от Клопотенка

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Итальянский соус песто стал настоящей находкой для любителей свежих заправок. Аромат и насыщенность песто отлично дополняют овощные салаты, мягкие сыры.

Секретом удачного соуса песто есть качество ингредиентов и четкость в технологии приготовления. Если вы замените хотя бы один ингредиент бюджетным – вкус будет уже не таким.

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Соус песто прекрасно подходит к спагетти или другим видам пасты, является неотъемлемой составляющей салата капрезе, а еще отлично подходит с буратой и моцареллой на хрустящем багете.

Рецепт соуса песто

  • Время: 20 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– 50 граммов свежих листьев базилика;
– 2 столовые ложки кедровых орешков;
– 60 граммов оливкового масла;
– 2 столовые ложки тертого пармезана;
– 2 зубчика чеснока;
– сок половины лимона;
– 1 щепотка соли.

Приготовление:

  • Тщательно моем листики базилика, стебли не используем – они дадут горечь соусу. Выкладываем листики в чашу блендера.
  • Очищаем 2 зубчика чеснока и добавляем в чашу листиков базилика.
  • Добавляем натертый пармезан, выжимаем сок половины лимона.
  • Высыпаем орешки и вливаем растительное масло.
  • Тщательно перебиваем все блендером, пока соус не приобретет однородную консистенцию.

Соус готов. Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить итальянскую фокачу – она подойдет к песто.

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