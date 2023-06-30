Рецепты Вкуснее чем в Италии – настоящее песто от Клопотенка По Admin - 30 июня, 2023 0 49 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Итальянский соус песто стал настоящей находкой для любителей свежих заправок. Аромат и насыщенность песто отлично дополняют овощные салаты, мягкие сыры. Секретом удачного соуса песто есть качество ингредиентов и четкость в технологии приготовления. Если вы замените хотя бы один ингредиент бюджетным – вкус будет уже не таким. Читайте также Картофельные челноки с куриным фаршем: вкусные рецепты на ежедневно и праздник Соус песто прекрасно подходит к спагетти или другим видам пасты, является неотъемлемой составляющей салата капрезе, а еще отлично подходит с буратой и моцареллой на хрустящем багете. Рецепт соуса песто Время: 20 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 50 граммов свежих листьев базилика; – 2 столовые ложки кедровых орешков; – 60 граммов оливкового масла; – 2 столовые ложки тертого пармезана; – 2 зубчика чеснока; – сок половины лимона; – 1 щепотка соли. Приготовление: Тщательно моем листики базилика, стебли не используем – они дадут горечь соусу. Выкладываем листики в чашу блендера. Очищаем 2 зубчика чеснока и добавляем в чашу листиков базилика. Добавляем натертый пармезан, выжимаем сок половины лимона. Высыпаем орешки и вливаем растительное масло. Тщательно перебиваем все блендером, пока соус не приобретет однородную консистенцию. Соус готов. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить итальянскую фокачу – она подойдет к песто. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Старый бабушкин рецепт – готовим торт «Вышиванка»Три холодных супа на лето – пальчики оближетеЛегендарный львовский сырник – рецепт КлопотенкоЗвезда одесской кухни – форшмак из сельди и яблокКак правильно готовить вертуту: рецепт со шпинатом