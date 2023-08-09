Рецепты Вкуснее, чем в ресторане: готовим сырники со шпинатом По Admin - 9 августа, 2023 0 17 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Мы привыкли к сладким сырникам, но это настоящее открытие. Их также можно подавать со сметаной или подавать без соуса. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Сырники со шпинатом – отличный вариант быстрого завтрака, обеда или ужина. Благодаря шпинату их вкус нереален: нежный, с нотками свежести. Читайте также Суп, салат или хот-дог, или как вкусно накормить семью в считанные минуты. Они особенно подойдут тем, кто обожает соленые завтраки. Полейте их любимым соусом или обычной сметаной. Рецепт сырников со шпинатом Время: 1 час Порции: 2 Ингредиенты: – 4 столовые ложки пшеничной муки; – 250 граммов кисломолочного сыра; – 1 столовая ложка оливкового масла; – 2 яйца; – 4 столовые ложки сметаны; – 2 столовые ложки шпината; – соль и специи. Приготовление: С помощью блендера взбиваем в миске яйца, творог и шпинат. Добавляем муку и соль и снова перемешиваем в однородную консистенцию теста. Разогреваем масло на среднем огне. Зачерпните немного теста и сформуйте небольшой шарик. Формируем сырники. Обжариваем ее с обеих сторон примерно по 2-3 минуты с каждой стороны. Готовые сырники подаем со сметаной и листиками свежего шпината. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить фаршированные баклажаны с двумя видами начинок. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Баклажаны, как грибы: теперь только так и готовимРецепт идеальной кабачковой икры к гарниру или бутербродуЭто лучший вкус сезона: рецепт малинового мороженого всего из 4 ингредиентовВы захотите всегда иметь это в холодильнике: как легко законсервировать лимоныИдеальное дополнение к шашлыку: маринованный салат из помидоров за 5 минут