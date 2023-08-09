Вкуснее, чем в ресторане: готовим сырники со шпинатом

Мы привыкли к сладким сырникам, но это настоящее открытие. Их также можно подавать со сметаной или подавать без соуса.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Сырники со шпинатом – отличный вариант быстрого завтрака, обеда или ужина. Благодаря шпинату их вкус нереален: нежный, с нотками свежести.

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Они особенно подойдут тем, кто обожает соленые завтраки. Полейте их любимым соусом или обычной сметаной.

Рецепт сырников со шпинатом

Время: 1 час

1 час Порции: 2

Ингредиенты:

– 4 столовые ложки пшеничной муки;

– 250 граммов кисломолочного сыра;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 2 яйца;

– 4 столовые ложки сметаны;

– 2 столовые ложки шпината;

– соль и специи.

Приготовление:

С помощью блендера взбиваем в миске яйца, творог и шпинат.

Добавляем муку и соль и снова перемешиваем в однородную консистенцию теста.

Разогреваем масло на среднем огне.

Зачерпните немного теста и сформуйте небольшой шарик. Формируем сырники.

Обжариваем ее с обеих сторон примерно по 2-3 минуты с каждой стороны.

Готовые сырники подаем со сметаной и листиками свежего шпината.

Приятного аппетита!

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