Рецепты Вкуснее магазинного – рецепт домашнего лаваша По Admin - 2 июня, 2023 0 45 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Лаваш – отличная альтернатива хлебу. В него можно заворачивать другие ингредиенты, нарезать кусочками и жарить чипсы. А рецептом мы с вами поделимся. Мы тоже обычно покупаем уже готовый лаваш, но сегодня предлагаем приготовить его дома своими руками. Для этого нужно всего три ингредиента, которые точно есть у каждого на кухне. Читайте также Чем завтракать летом: 3 рецепта аппетитных блюд для хорошего начала дня Смело заворачивайте в него нарезанное готовое мясо, рыбу или овощи и подавайте на стол, как шаурму или кебаб. Интересными комбинациями начинок для лаваша могут быть: куриный шашлык с овощами и соусом дзадзики; рваная свинина с печеными овощами; жареная говядина с салатом коул-слоу; слабосоленый лосось из гуакамоле; творожные шарики с овощным салатом и чесночным соусом. Рецепт лаваша Время: 20 минут Ингредиенты: – 450 граммов пшеничной муки; – 250 граммов теплой воды; – соль. Приготовление: Для приготовления теста смешиваем муку с солью и заливаем теплой водой. Домашний лаваш / Фото 1000 Замешиваем эластичное и однородное тесто. Оставляем его на 15 минут отдохнуть. Раскатываем тесто диаметром сковороды и обжариваете без масла с обеих сторон. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить индийские курицы наан по проверенному рецептом. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Подарок собственными руками – рецепт клубничного тирамисуСтарый бабушкин рецепт – готовим торт «Вышиванка»Это блюдо покоряет всех: как приготовить нежный пирог с курочкойЛегко и быстро: три рецепта рулетов из баклажанов на каждый деньКак приготовить домашний квас: старинный рецепт летнего напитка