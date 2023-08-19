Вкуснее не бывает: рецепт картошки с мясом по-домашнему

При подаче картофель можно посыпать свежей рубленой зеленью.

Жареная картошка – блюдо на все времена! Оно вкусное, быстро готовится, и очень многие любят его практически с детства. Предлагаем разнообразить ее добавлением мяса и приготовить такую картошку по рецепту из блога «Рецепты каждый день». Рекомендуем ее на обед или ужин, а в качестве дополнения к ней прекрасной подойдет салат из овощей.

Картошка с мясом по-домашнему

Ингредиенты:

свиной ошеек – 700 гр;

лук – 400 гр;

сливочное масло – 100 гр;

картофель – 1 кг;

соль, перец – по вкусу;

чеснок – 2 зубчика.

Способ приготовления:

Свинину помыть, просушить бумажным полотенцем, порезать на средние куски и обжарить без масла до румяного цвета. В процессе жарки мясо даст жир.

Затем мясо достать со сковородки, а в нее высыпать крупно порезанный лук. Жарить три минуты, не доводя до готовности. Затем лук тоже достать и высыпать его к мясу.

В ту же сковородку положить сливочное масло, обжарить на нем почищенный и порезанный картофель. Когда он будет готов, добавить лук с мясом, посолить, поперчить, добавить рубленый чеснок и петрушку. Перемешать и подержать на огне еще пару минут.

При подаче можно посыпать свежей рубленой зеленью.

Ранее Фокус писал, как приготовить вкусный запеченный картофель с чесноком.