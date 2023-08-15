Вкуснее не придумаешь: вареная кукуруза в молоке и специях

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Как вы обычно готовите сахарную кукурузу? Пожалуй, какие мы: отвариваем в воде или запекаем в духовке вместе с маслом. У нас есть нереально вкусный вариант блюда из кочанов кукурузы на молоке.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Кукуруза в молоке с орехами – интересный и оригинальный вариант обычного блюда. Благодаря отвариванию ее в молоке и плавленном сыре, вкус набирает новые нотки, а кукуруза тает во рту.

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Ее можно подавать как отдельное блюдо, а можно как закуску. Обязательно добавьте специи и орехи – это очень вкусно.

Рецепт вареной кукурузы в молоке

  • Время: 2 часы
  • Порции: 4 – 6

Ингредиенты:
– 6 кочанов кукурузы;
– 1 литр молока;
– 1 литр воды;
– 200 граммов плавленого сыра;
– 4 зубчика чеснока;
– 2 веточки розмарина;
– мускатный орех;
– перец чили;
– 2 – 3 чайные ложки соли.

Приготовление:

  • В большой кастрюле объединяем все ингредиенты и доводим до кипения. Варим сахарную кукурузу 15 минут, далее ей нужно дать настояться около часа.
  • Вынимаем кочаны и смазываем сливочным маслом.
  • Дополнительно поливаем все соусом териака или хойсин и посыпаем измельченными орешками кешью.

Приятного аппетита!

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