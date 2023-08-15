Рецепты Вкуснее не придумаешь: вареная кукуруза в молоке и специях По Admin - 15 августа, 2023 0 38 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Как вы обычно готовите сахарную кукурузу? Пожалуй, какие мы: отвариваем в воде или запекаем в духовке вместе с маслом. У нас есть нереально вкусный вариант блюда из кочанов кукурузы на молоке. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Кукуруза в молоке с орехами – интересный и оригинальный вариант обычного блюда. Благодаря отвариванию ее в молоке и плавленном сыре, вкус набирает новые нотки, а кукуруза тает во рту. Читайте также Я ловича котлета – универсальный продукт: три оригинальных рецепта, которые это докажут Ее можно подавать как отдельное блюдо, а можно как закуску. Обязательно добавьте специи и орехи – это очень вкусно. Рецепт вареной кукурузы в молоке Время: 2 часы Порции: 4 – 6 Ингредиенты: – 6 кочанов кукурузы; – 1 литр молока; – 1 литр воды; – 200 граммов плавленого сыра; – 4 зубчика чеснока; – 2 веточки розмарина; – мускатный орех; – перец чили; – 2 – 3 чайные ложки соли. Приготовление: В большой кастрюле объединяем все ингредиенты и доводим до кипения. Варим сахарную кукурузу 15 минут, далее ей нужно дать настояться около часа. Вынимаем кочаны и смазываем сливочным маслом. Дополнительно поливаем все соусом териака или хойсин и посыпаем измельченными орешками кешью. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить стейк дома по нашим советам. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Рецепт кабачковой икры, как из магазинаВы еще так не готовили: рецепт чипсов из жареных макаронТри холодных супа на лето – пальчики оближетеИдеальное дополнение к шашлыку: маринованный салат из помидоров за 5 минутВы захотите еще и еще – рецепт кабачкового рулета